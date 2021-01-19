Orgazm sırasında çok hızlı boşalma gerçekleşiyorsa dikkat! Erken boşalmanın sebebi ne? (Videolu)

Erken boşalma, bir erkeğin cinsel ilişki sırasında çok hızlı boşalmasıdır. Bu yaygın bir boşalma problemidir. Erken boşalma bir tür cinsel işlev bozukluğu olarak kabul edilir. Cinsel işlev bozukluğu, bir çiftin cinsel aktiviteden tam olarak zevk almasını engelleyen çeşitli sorun türlerinden herhangi birini ifade eder. Gelin şimdi erken boşalmanın sebeplerine bakalım.
Erken boşalmanın sebepleri çok çeşitli bir yelpazede yer almaktadır. Bunlar fizyolojik ve psikolojik olarak ayrılır.
Ancak genel anlamda bakıldığında yaşam tarzı, cinsellik konusunda yaşanan tecrübesizlik, kişinin kendine dair gerçekçi olmayan beklentileri, aşırı stres, sıkıntı, gerginlik, yorgunluk, depresyon gibi sebepler bulunmaktadır. Bunun haricinde partnerle yaşanan çatışmalar, partnerin reddetme korkusu, partnerin yaşayacağı hayal kırıklığından korkma gibi bir çok neden karşımıza çıkmaktadır.
Fizyolojik açıdan; prostat iltihabı, diyabet gibi nedenlerin erken boşalmaya yer açtığı görülmektedir.
Erkeklerde boşalma bozuklukları, orgazm olamama, geç boşalma, erken boşalma, geriye doğru boşalma ve ağrılı boşalma gibi süreçlerdir.
Bu grup içerisinden geriye boşalma ve ağrılı boşalmanın nedenlerinin fizyolojik olduğu görülmektedir. Ameliyat sonrası veya üreme sistemindeki bir problemden dolayı karşımıza çıkmaktadır. Ancak bunların haricinde kalan kısımda ise, çoğunlukla psikolojik faktörlerin ön plana çıktığı görülmektedir.
Eğer fizyolojik bir nedenden erken boşalma ortaya çıkıyorsa hemen müdahale edilmektedir.
Psikolojik kökenden kaynaklanıyorsa ki yüzde 99'unun psikolojik kökenli olduğu söylenebilir, cinsel terapi süreci devreye girmektedir. Cinsel terapi sürecinde öncelikli olarak bilgilendirme yapılmakta, sonrasında altta yatan psikolojik faktörler ortaya çıkartılmakta ve bunların çözümlenmesi sağlanmaktadır.
Bu sürece bedensel anlamda egzersizler eklendiğinde, çok yüksek oranda çözüme ulaşılmaktadır.
Eşlerden öncelikli olarak beklentimiz terapi sürecine dahil olmaları yönündedir. Terapi sürecine dahil olmaları bu sürecin devamlılığı, verimliliği açısından çok önemli bir yer teşkil etmektedir.
Erken boşalma yaşayan kişilerin eşlerinde öfke çok fazla göze çarpmaktadır. Dolayısıyla bu süreç sadece erkeğin terapi süreci değil, eşlik eden bir şekilde kadının da terapi süreci olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kişilerin eşlerine karşı suçlayıcı ve yargılayıcı ifadelerden kaçınmalarına dikkat etmeleri gerekmektedir. Bu erken boşalma yaşayan kişi üzerindeki baskıyı ve gerginliği azaltacağı için, sonuç olarak daha hızlı bir çözüme ulaştıracaktır.
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