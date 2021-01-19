Orgazm sırasında çok hızlı boşalma gerçekleşiyorsa dikkat! Erken boşalmanın sebebi ne? (Videolu)

Erken boşalma, bir erkeğin cinsel ilişki sırasında çok hızlı boşalmasıdır. Bu yaygın bir boşalma problemidir. Erken boşalma bir tür cinsel işlev bozukluğu olarak kabul edilir. Cinsel işlev bozukluğu, bir çiftin cinsel aktiviteden tam olarak zevk almasını engelleyen çeşitli sorun türlerinden herhangi birini ifade eder. Gelin şimdi erken boşalmanın sebeplerine bakalım.

ERKEN BOŞALMA SEBEPLERİ NELERDİR?

Erken boşalmanın sebepleri çok çeşitli bir yelpazede yer almaktadır. Bunlar fizyolojik ve psikolojik olarak ayrılır.

Ancak genel anlamda bakıldığında yaşam tarzı, cinsellik konusunda yaşanan tecrübesizlik, kişinin kendine dair gerçekçi olmayan beklentileri, aşırı stres, sıkıntı, gerginlik, yorgunluk, depresyon gibi sebepler bulunmaktadır. Bunun haricinde partnerle yaşanan çatışmalar, partnerin reddetme korkusu, partnerin yaşayacağı hayal kırıklığından korkma gibi bir çok neden karşımıza çıkmaktadır.

Fizyolojik açıdan; prostat iltihabı, diyabet gibi nedenlerin erken boşalmaya yer açtığı görülmektedir.

ERKEN BOŞALMA BOZUKLUKLARI NELERDİR?

Erkeklerde boşalma bozuklukları, orgazm olamama, geç boşalma, erken boşalma, geriye doğru boşalma ve ağrılı boşalma gibi süreçlerdir.