Orhan Gencebay’dan Arda-Berkay yorumu

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, sosyal medya hesapları üzerinden kendisine hakaret edenlere yönelik harekete geçti. Avukatı ve hayat arkadaşı Sevim Emre ile birlikte Çağlayan’daki İstanbul adalet sarayına gelen Gencebay, savcılığa suç duyurusu dilekçesi sundu.

Gencebay savcılığa sunduğu dilekçede, sosyal medya hesapları üzerinden kendisine ve ailesine yönelik hakaret edenlerin tespit edilerek haklarında yasal işlem yapılmasını istedi.

Gencebay adliye çıkışında avukatıyla birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Suç duyurusuna ilişkin açıklama yapan avukat Berrin Ayata, “Sosyal medya üzerinden saldırılar oldu. Orhan Bey üzerinden Cumhurbaşkanlığına kadar hakaretler oldu. 4-5 yıldır bu saldırılar var. Saldırılar artık Cumhurbaşkanlığı makamına kadar gidince mecbur kaldık. Çoğu gizli hesaptan yapıyor. Gerekli makamlardan soruşturmalar başladı” dedi.

Daha sonra bir açıklama yapan Orhan Gencebay ise “Hakaret sahibinindir aslında. Ben insanları kırmamaya özen gösteren biriyim. Bazı insanlarımız üzüyor insanları. İnsanın doğasında böyle şeyler de var. Ama ben doğadaki kötü şeylerin kalkmasını istiyorum. Fakat elimde olmuyor. İyi niyetimle buradayım. Kimseye kötülük yapmam mümkün değil. Dilerim o arkadaşlar da daha insan olma konusunda bilgilere sahip olsunlar” ifadelerini kullandı.