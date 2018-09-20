MAGAZİN

Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.09.2018 17:13 | Son Güncelleme

Orhan Gencebay, yüksek ateş sebebiyle Okmeydanı'ndaki Memorial Hastanesi'ne kaldırıldı.

Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı!

Memorial Hastanesi acil servisine sabah saatlerinde getirilen Orhan Gencebay’ın nabzının 90'ın üzerinde olduğu, doktorların acil olarak serum ve çeşitli ilaçlarla müdahalede bulundukları öğrenildi.

Posta'nın telefonla ulaştığı Gencebay'ın eşi Sevim Emre, şu açıklamalarda bulundu: ”Orhan ile bugün stüdyoya gidecektik. Benim single’ımın kayıtları için bağlama çalacaktı. Ancak, sabah ateşler içinde kalkınca hemen ambulansla buraya geldik. Kalbiyle ilgili doktor takibinde olduğu için çok endişe ettim, çok şükür şimdi biraz daha iyi.”

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Geçmiş olsun bay yalaka.
Allah şifa versin Orhan babaya
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