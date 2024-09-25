Orhan Gencebay'ın oğlu Altan Gencebay ikinci kez evlendi! Babasını nikaha çağırmadı! Sevim Emre'den açıklama gecikmedi

Orhan Gencebay'ın oğlu Altan Gencebay, dün Beykoz'da gerçekleştirdiği sade bir nikah töreniyle üniversite aşkı Berna Arduç ile dünyaevine girdi. Çiftin nikah şahitliğini ise Barış Onay ile Ayşe Filiz Kolat üstlendi.

Altan Gencebay, eşiyle yer aldığı fotoğraflarını sosyal medya üzerinden; "Sağlıkla, huzurla, mutlulukla, saygıyla ve sevgiyle nasip olan kısmetimizle, her şeyin hayırlısı ve kolayıyla nice güzel günleri yaşamak dileğiyle sevgilim" notunu düşerek paylaştı.

NİKAHTA YOKTU

Altan Gencebay'ı bu mutlu gününde dostları yalnız bırakmadı. Nikah töreninde gözler babası Orhan Gencebay'ı aradı ama o yoktu...

'HABERİMİZ YOKTU'

Habertürk'te yer alan habere göre; nikaha Orhan Gencebay'ın katılmadığı öğrenildi. Bu durum merak edilirken Sevim Emre'den açıklama gecikmedi. Emre; "Orhan bey ile nikâhtan haberimiz yoktu. Sade bir törenle evlenmişler" açıklamasını yaptı. Bu açıklama ise kimseyi tatmin etmedi ve Orhan Gencebay ile oğlunun arasında sorun olup olmadığı merak edildi.

2021'de Eda Edgü ile ayrılık kararı alan 54 yaşındaki Altan Gencebay, ikinci kez nikah masasına oturmuş oldu. Altan Gencebay'ın, Eda Edgül ile evliliğinden 23 yaşında Orhan Efe adında bir oğlu var.

Orhan Gencebay'ın oğlu Altan Gencebay, Azize Gencebay ile evliliğinden dünyaya geldi.