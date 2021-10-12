Orhan Gencebay'ın sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi! Orhan Gencebay kalp krizi mi geçirdi?

Orhan Gencebay'ın kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldığı iddiası sonrası sevilen ismin sağlık durumu araştırılmaya başlandı. Gencebay'ın sağlık durumu hakkında önemli bir paylaşım Sevim Emre'den geldi. Peki Orhan Gencebay'ın sağlık durumu nasıl?

ORHAN GENCEBAY'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Önceki günlerde usta sanatçı Orhan Gencebay, oğlu Gökhan Gencebay'ı evlendirmişti. Oyuncu olan Gökhan Gencebay, 5 senedir birlikte olduğu sevgilisi Seda Özmen Han ile hayatını birleştirerek dünya evine girdi. Çiftin Çırağan Sarayı'nda yapılmış olan görkemli düğününe 300 seçkin davetli katılmıştı.

Oğlunu evlendirdiği için oldukça mutlu olan Orhan Gencebay'ın sonrasında hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Kalbinde rahatsızlığı olduğu iddia edilen Gencebay'ın hastanede olduğu söylenirken, sevenleri telaşa kapıldı.

Gencebay'ın sağlık durumunu öğrenmek isteyen sevenleri, "Orhan Gencebay hastaneye mi kaldırıldı?" sorusunu araştırıyor. İddialar arasında Orhan Gencebay'ın Şişli'deki özel bir hastanede tedavi altına alındığı yer almıştı.

Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre iddialar ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden, "Orhan babanız gayet iyi. Kale gibi. Her sene olduğu gibi rutin kontrollerde. Yalan haberlere itibar etmeyin, sevgiler." paylaşımında bulundu.



