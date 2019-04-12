Orhan Ölmez'den Hadise açıklaması!

Şarkıcı Orhan Ölmez, Radyo Trafik Marmara'da Emel Yalçın'ın sunduğu 'Ünlüler Trafikte' programının konuğu olarak, "Hadise aşk yaşıyor musunuz" sorusuna cevap verdi.

"ÇOK BEĞENİYORUZ"

Emel Yalçın'ın sorularını cevaplayan Orhan Ölmez, ''Hadise ile aşk yaşadığınız haberleri doğru mu?'' sorusuna, ''Hadise benim hemşehrim, o da Sivaslı. Kendisini çok başarılı ve güzel buluyorum. Henüz yüz yüze tanışmıyoruz ama karşılıklı birbirimizin yaptığı işleri çok beğeniyoruz '' yanıtını verdi.



