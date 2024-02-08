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    4. Orijinal zeytinyağı nasıl anlaşılır?

    Orijinal zeytinyağı nasıl anlaşılır?

    Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
    08.02.2024 10:55 | Son Güncelleme:
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    Zeytinyağı hem sağlıklı oluşu hem de muhteşem tadıyla sofraların vazgeçilmez ürünlerinden bir tanesi. Bu nedenle hem salatalarda, hem kahvaltılarda hem de yemeklerde sıklıkla kullanılıyor. Ancak zeytinyağından maksimum verimi alabilmek ve güvenle tüketebilmek için zeytinyağının orijinal olmasına dikkat etmek gerekir. Peki, orijinal zeytinyağı nasıl anlaşılır? İşte 5 pratik testle zeytinyağının gerçek olup olmadığını öğrenme yöntemleri...

    Uzmanlar, her fırsatta zeytinyağının faydalarından bahsediyor. Sağlık üzerindeki sayısız faydasının yanı sıra zeytinyağı, mükemmel lezzetiyle de sofralarda altın etkisi yaratıyor. Hemen hemen her yemeğe yakışan, üzerine dökülen peynir, domates ya da zeytin gibi kahvaltılıkları bir üst seviyeye taşıyan ve sade olarak tüketilmesiyle dahi vücuda sayısız yarar sağlayan zeytinyağının orijinal olması da çok önemli. Aksi takdirde gerçek olmayan zeytinyağı hem sağlığı tehdit ediyor hem de ciddi anlamda lezzet kaybı yaşatıyor. 5 kolay testle orijinal zeytinyağının nasıl anlaşılabileceğini sizin için listeledik.

    DONMA TESTİ: ZEYTİNYAĞI DONUP KRİSTALLEŞİYORSA GERÇEKTİR

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    Orijinal zeytinyağı, genellikle 0 ile -6 derece arasında donarak kristalleşir. Bu durumu test etmek için bir bardak zeytinyağını dondurucuya koyun ve yaklaşık yarım saat bekleyin. Çıkardığınızda zeytinyağının her yeri aynı biçimde donmuşsa, muhtemelen gerçek zeytinyağıdır. Fakat bazı bölgeler donarken diğerler bölgeler sıvı kalmışsa, satın aldığınız yağ sahte olabilir.

    SU TESTİ: ZEYTİNYAĞI SU ÜZERİNE ÇIKIYORSA GERÇEKTİR

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    Ilık su dolu bir bardağa az miktarda zeytinyağı koyun. Zeytinyağı gerçekse, suyun yüzeyinde baloncuklar çıkaracak ve yüzeyde kalacaktır. Ancak zeytinyağı sahteyse, yağ suyun yüzeyinde dairesel bir şekilde kalıp baloncuk çıkarmadan bir süre sonra suya karışacak.

    TUZ RUHU TESTİ: RENGİ DEĞİŞMİYORSA GERÇEKTİR

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    Yarım bardak zeytinyağının üstüne bardağı dolduracak kadar tuz ruhu dökün. Zeytinyağı gerçekse tuz ruhuyla bütünleşmez ve rengini korur. Sahteyse rengi pembeye döner.

    TADIM TESTİ: YAKIYORSA GERÇEKTİR

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    Zeytinyağının tadına bakarak da orijinal olup olmadığını anlayabilirsiniz. Orijinal zeytinyağı genelde genzi yakar. Asidite oranıyla doğru orantılı olarak gerçek yağ genizde yakıcı bir his yaratır ve bu mideye kadar inmez. Ancak zeytinyağının tadına baktığınızda bunları yaşamıyorsanız gerçek olmama ihtimali çok yüksek.

    KOKU TESTİ: MEYVEMSİ KOKULAR VARSA GERÇEKTİR

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    Tadına bakmanın yanı sıra koklayarak da zeytinyağının gerçek olup olmadığını anlayabilirsiniz. Çünkü zeytinyağında zeytin kokusunun baskın olması gerekir. Dolayısıyla koku testi yaptığınızda meyvemsi bir koku alıyorsanız muhtemelen gerçektir. Sahte olanlarda ise boya kokusuna benzeyen bir koku alınır, bu da oksitlendiğine işaret eder. Kesinlikle bu tarz yağlardan uzak durmak gerekir.

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