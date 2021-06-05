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Orkun Işıtmak ile Merve Yorgancılar evlendi

05.06.2021 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Youtuber Orkun Işıtmak, uzun süredir birlikte olduğu, geçtiğimiz yılın mart ayında nişanlandığı Merve Yorgancılar ile dünyaevine girdi.

Orkun Işıtmak ile Merve Yorgancılar evlendi

Kemer Country'de gerçekleşen düğüne Merve Yorgancılar-Orkun Işıtmak çiftinin ailelerinin yanı sıra yakın dostları katıldı.

25 yaşındaki Youtuber Orkun Işıtmak, nikah sonrası fotoğrafları kalp emojisi ekleyip, Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
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"BEN EVLENSEM ANCA BU KADAR MUTLU OLURDUM"

Müzisyen ve Youtuber Oğuzhan Uğur, sosyal medya paylaşımına, "Lan cidden duygulandım. Ben evlensem anca bu kadar mutlu olurdum. Canım kardeşim Orkun Işıtmak ve muazzör yengemiz Merve Yorgancılar'a bir ömür mutluluklar" mesajını yazdı.


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Anahtar Kelimeler:
Orkun Işıtmak
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Mutlu olsunlar evlenenlere tekrar sormak lazım emin misiniz diye

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