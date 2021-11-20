Orlando Bloom: Annemin bu ay 80 yaşına gireceğine inanamıyorum

ABD'li şarkıcı Katy Perry ile mutlu bir birliktelik sürdüren Orlando Bloom, sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Ünlü oyuncu, annesi Sonia Constance Josephine Copeland'ın, bahçede kuş cıvıltıları ve inek sesleri eşliğinde dans ettiği anları yayınladı.

Bloom, 5.4 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yayınladığı videoya, "Annemin bu ay 80 yaşına gireceğine inanmayan tek kişi ben miyim?" mesajını yazdı. Dünyaca ünlü İngiliz aktörün gönderisine takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum yağdı.

BESTECİNİN ADINI OĞLUNA VERDİ

Bir yabancı dil okulunda müdürlük yapan, sanata da çok meraklı olan Sonia Constance Josephine Copeland, oğluna isim seçerken, en sevdiği İngiliz besteci olan Orlando Gibbons'tan esinlendi.

