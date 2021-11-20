MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Orlando Bloom: Annemin bu ay 80 yaşına gireceğine inanamıyorum

Orlando Bloom: Annemin bu ay 80 yaşına gireceğine inanamıyorum

20.11.2021 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orlando Bloom, annesi Sonia Constance Josephine Copeland'ın dans ettiği anları paylaştı. İngiliz oyuncu, takipçilerine, "Onun bu ay 80 yaşına gireceğine inanmayan tek kişi ben miyim?" sorusunu yöneltti.

Orlando Bloom: Annemin bu ay 80 yaşına gireceğine inanamıyorum

ABD'li şarkıcı Katy Perry ile mutlu bir birliktelik sürdüren Orlando Bloom, sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Ünlü oyuncu, annesi Sonia Constance Josephine Copeland'ın, bahçede kuş cıvıltıları ve inek sesleri eşliğinde dans ettiği anları yayınladı.

Bloom, 5.4 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yayınladığı videoya, "Annemin bu ay 80 yaşına gireceğine inanmayan tek kişi ben miyim?" mesajını yazdı. Dünyaca ünlü İngiliz aktörün gönderisine takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum yağdı.

BESTECİNİN ADINI OĞLUNA VERDİ

Bir yabancı dil okulunda müdürlük yapan, sanata da çok meraklı olan Sonia Constance Josephine Copeland, oğluna isim seçerken, en sevdiği İngiliz besteci olan Orlando Gibbons'tan esinlendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
Black Friday öncesi bilinmesi gerekenlerBlack Friday öncesi bilinmesi gerekenler
Olaylar durmuyor! Bahar Candan ayrıldı dediler ama...Olaylar durmuyor! Bahar Candan ayrıldı dediler ama...
Anahtar Kelimeler:
Katy Perry
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Atama Kararları Resmî Gazete'de

Atama Kararları Resmî Gazete'de

14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! Mahkeme kararını verdi

14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! Mahkeme kararını verdi

AFAD duyurdu! Tokat'ta korkutan deprem

AFAD duyurdu! Tokat'ta korkutan deprem

200 bin TL değerindeki o soru! Bakın cevabı ne oldu

200 bin TL değerindeki o soru! Bakın cevabı ne oldu

Çok sayıda il için sağanak ve kar uyarısı

Çok sayıda il için sağanak ve kar uyarısı

8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyor: Ürün yetişmiyor

8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyor: Ürün yetişmiyor

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Gergin anlar kameraya yansıdı

Gergin anlar kameraya yansıdı

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

İzleyenlerin yüzü kızardı! Bütün sapkınlığı yayınladılar

İzleyenlerin yüzü kızardı! Bütün sapkınlığı yayınladılar

Hayranının yüzüne işemişti! Açıklama geldi

Hayranının yüzüne işemişti! Açıklama geldi

Fahriye Evcen'in 'uluması' sosyal medyada dalga konusu oldu! "Ya şaka mı?"

Fahriye Evcen'in 'uluması' sosyal medyada dalga konusu oldu! "Ya şaka mı?"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.