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Orlando Bloom, Yüzüklerin Efendisi serisinden kazandığı ücreti açıkladı

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SİNEMA TV  | 06.09.2019 17:10 | Son Güncelleme

Efsane seri Yüzüklerin Efendisi filminde Legolas karakterini canlandıran Orlando Bloom, üçlemeden kazandığı parayı açıkladı.

Orlando Bloom, Yüzüklerin Efendisi serisinden kazandığı ücreti açıkladı

2001-2003 arasındaki Lord of The Rings: Fellowship of the Rings (Yüzük Kardeşliği), Two Towers (İki Kule) ve Return of the King (Kralın Dönüşü) filmleriyle dünya genelinde adını duyuran Orlando Bloom seriden kazandığı parayı açıkladı.

Katıldığı bir radyo programında konuşan Bloom, üç filmden toplamda 175 bin dolar kazandığını itiraf etti. Bu miktar film başına ortalama 60 bin dolar ediyordu. İlk başta şaka yaptığı düşünülen aktörün, altını çizerek ciddi olduğunu söylemesi üzerine kazandığı ücret büyük bir şaşkınlık yarattı.

Yüzüklerin Efendisi serisinden kazandığı para şaşkınlık yaratmış olsa da Orlando Bloom, durumdan oldukça memnun. Konuyla ilgili: “Hiçbir şey, resmen hiçbir şey kazanmadım. Sadece 175 bin dolar. Ama Legolas rolü bana şu ana kadar verilmiş en güzel hediye. Şaka mı yapıyorsun? Şimdi tekrar o rolü oynayacak olsam yarı fiyatına bile yaparım.” diyerek herkesi bir kere daha şaşırtmayı başardı.


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Anahtar Kelimeler:
lord of the rings Legolas

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
o paraya youtube kanalı açıp oynasa daha çok kazanırdı :D
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