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Orman işçisinin kaçırdığı iddia edilen 15 yaşındaki kızdan şaşırtan sözler: Dönmek istemiyorum

24.09.2021 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da orman işçisi İ.Ç.'nin (40) kaçırdığı iddia edilen ve dün akşam jandarma tarafından bulunan lise öğrencisi A.R.Ş. (15), ailesinin yanına dönmek istemeyince yurda yerleştirildi. Kaçırıldığı iddialarını kabul etmeyen A.R.Ş.’nin orman işçisi İ.Ç.’nin yanına kendi isteğiyle gittiğini söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan İ.Ç.'nin sorgusu sürüyor.

Orman işçisinin kaçırdığı iddia edilen 15 yaşındaki kızdan şaşırtan sözler: Dönmek istemiyorum

Karaisalı ilçesi Cumahocalar köyünde yaşayan aile, Karaisalı İmam Hatip Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi kızları A.R.Ş.'yi okulların açılmasıyla yakın bölgedeki öğrenci yurduna yerleştirdi. Birkaç gün yurtta kalan A.R.Ş., daha sonra, geçen yıl köyde tanıştığı ve o günden beri görüştüğü iddia edilen orman işçisi İ.Ç.'nin tuttuğu evde kalmaya başladı. Ailesi, kızlarının İ.Ç.'nin evinde kaldığını öğrendi. A.R.Ş.'nin babası Halil Ş. (50), kızını alarak köye dönerken, İ.Ç.'den de şikayetçi oldu. Jandarma, İ.Ç.'nin ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktı. İ.Ç.'nin kendisine zarar vermediğini ve kendi isteğiyle evde kaldığını söyleyen A.R.Ş.'nin, 20 Eylül sabahı evde olmadığı anlaşıldı. Aile, jandarmaya giderek kızlarının kendisinden 25 yaş büyük İ.Ç. tarafından kaçırıldığını öne sürüp, bir kez daha şikayetçi oldu.

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ÜÇ GÜN SONRA BULUNDU

Ailenin şikayeti üzerine harekete geçen jandarma, 3 gün sonra İ.Ç. ve A.R.Ş.'nin, ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Tümenli köyünde olduğunu saptadı. Jandarmanın baskınında İ.Ç. ve A.R.Ş. aynı barakada bulundu. İ.Ç., jandarma tarafından gözaltına alındı, A.R.Ş. ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alındı.

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‘KAÇIRILMADIM, KENDİ İSTEĞİMLE GİTTİM’

İfadesinde İ.Ç. tarafından kaçırıldığı iddialarını kabul etmeyen A.R.Ş.’nin “Ben isteyerek gittim. 3 gün boyunca dağlık alanlarda saklandık. Köye ve ailemin yanına dönmek istemiyorum. Yurtta kalıp okuluma devam etmek istiyorum. Şikayetçi değilim” dediği öğrenildi. Gözaltına alınan ve hakkındaki iddiaları kabul etmediği öğrenilen İ.Ç.'nin sorgusu sürüyor.

‘KARDEŞİM UMARIM BU YANLIŞTAN DÖNER’

Kız kardeşinin bulunmasına çok sevindiklerini fakat eve dönmeyi istememesi üzerine anne ve babasının perişan olduğunu dile getiren ağabeyi Osman Ş., 40 yaşındaki birinin 15 yaşındaki çocuğu kandırdığını söyleyerek, “Bu konuda söyleyecek bir şey kalmadı. Kardeşim bizi çok üzdü. Umarım kardeşim pişman olup bu yanlıştan bir an evvel döner. O adamdan ise sonuna kadar şikayetçiyiz. Umarım en ağır cezayı alır” dedi.

DHA

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