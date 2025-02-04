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Orman yangınlarından sonra evine döndü! Bodrumunda beklenmedik bir şey keşfederek şoke oldu: "Sürpriz bir ziyaretçi"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
04.02.2025 09:54
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles bölgesindeki yangın günlerce devam etmiş ve pek çok ev hasar görmüştü. Los Angeleslı bir adam, ailesinin yaşadığı bölgeyi harap eden Eaton Yangını'nın ardından evine döndüğünde şaşırtıcı bir keşifte bulundu. 41 yaşındaki adam evinin altında saklanan bir ayı buldu.

Orman yangınlarından sonra evine döndü! Bodrumunda beklenmedik bir şey keşfederek şoke oldu: "Sürpriz bir ziyaretçi"

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles bölgesinde yangınların sonrasında evine dönen 41 yaşındaki Samy Arbid, evinin bodrum katında yaklaşık 240 kg ağırlığındaki dev bir ayı buldu. Bu sürpriz ziyaretçi, Eaton orman yangınından sonra Altadena'daki eve yerleşmişti ve evin altına yerleştirilen güvenlik kamerası sayesinde bulundu.

"KORKMUŞ OLMALI"

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Arbid, yaban hayatı yetkililerinin bugüne kadar karşılaştığı en büyük ayılardan biriyle yüz yüze gelince şaşkınlığını gizleyemedi. Arbid, CBS News'e yaptığı açıklamada, "Bodrum katına ışıklı bir güvenlik kamerası yerleştirdik ve orada kocaman bir ayı keşfettik. Bu çok stresli bir durumdu. Yangın çıktığında ayının orada saklandığını düşünüyorum. Korkmuş olmalı" dedi.

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Yaban hayatı yetkilileri, güvenli bir şekilde sakinleştirilemeyecek kadar büyük olan ayıyı oradan çıkarmak için bir yol bulmak zorunda kaldılar. Süpermarketten yiyecek alarak ayının saklandığı yerden çıkmasını sağladılar

"ŞİMDİYE KADAR GÖRDÜĞÜMÜZ EN BÜYÜK AYI"

Yaban hayatı yetkilileri, ayıya bir GPS tasması taktıktan sonra onu Angeles Ulusal Ormanı'na geri bıraktı. Arbid, "Bir biyolog, bunun şimdiye kadar gördüğü en büyük ayı olduğunu söyledi." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
orman yangını ayı Los Angeles
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