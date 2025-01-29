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  4. Sosyal medyada olay yaratan görüntüler! Annesi telefon etti... Balayında şoke eden istek: "Takıları dayına verin"

Sosyal medyada olay yaratan görüntüler! Annesi telefon etti... Balayında şoke eden istek: "Takıları dayına verin"

29.01.2025 16:03
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
29.01.2025 16:03
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Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek viral oldu. Görüntülerde bir adam balayında annesinin kendisine telefon ettiği anları paylaştı. Anne yeni damattan takıları dayısına vermesini istedi. O anları sosyal medya kullanıcılarından bazıları kurgu olarak nitelendirirken bazıları ise kendi ailelerinde aynı durumu yaşadıklarını söyledi.

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde yeni evli damat ve annesinin balayındaki telefon konuşması yer aldı. Anne dayısının borcu olduğunu söyleyerek damattan düğün takılarını dayısına vermesini istedi. Annesinin isteği karşısında duruma sitem eden damat, "Dayım yine ne istiyor anne? Anneciğim biz arsa satıyoruz dayıma veriyoruz, araba satıyoruz dayıma veriyoruz, düğün yapıyoruz dayıma veriyoruz. Kadın sen Allah aşkına" dedi.

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Dayısının düğüne geldiğini ancak para takmadığını söylemesi üzerine anne kardeşini "400 TL taktı" diyerek savundu. Takılarını vermek istemediğini söyleyen damat ise, "Taksiyle gelse 500 TL yazıyor zaten" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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O anlar sosyal medyadan paylaşılınca kullanıcılarının bir kısmı duruma empati yaparak adeta yorumlara akın etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kurguysa komik değil, kurgu değilse daha da komik değil" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Aynı bizim aile" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten bu yaşandı" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya balayı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
o sirada video cekmek kımın aklına geldi belliki yapmacık böyle bişe yok sacmalamayın artık
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