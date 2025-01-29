Kasa kalabalık olduğu için eşini yalnız bıraktı! Kadın müşterinin bakışlarını böyle yakaladı: "Nasıl kocadan oluyordum"

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerken yorumları da beraberinde getirdi. Paylaşımı yapan kadın kocasını kalabalık olduğu için kasa sırası beklemesi adına mağazada yalnız bıraktığını söyledi. Mağazanın dışında kocasını izleyen kadın bir başka müşterinin kocasına olan bakışlarını fark ederek o anları cep telefonuyla kaydetti.

Sosyal medyadan paylaştığı görüntülere kadın, "Kasanın önü ana baba yeri diye kapıda beklerken Ruslar yüzünden kocadan nasıl oluyordum" notunu ekledi.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Sosyal medya kullanıcılarının bazıları görüntülerin kurgu olduğunu iddia ederken bazıları kadını dikkatli olması konusunda uyardı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Çarpıtmayın kardeşim her şeyi, belki üzerindeki kıyafeti beğendi, kendi sevgilisine alacak." yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Sen eşini video çekiyorsun diye dikkatini çekmiş kim bu diye bakıyor" yorumunda bulundu. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Hemen kocanın yanına koş" yorumunu yaptı.