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  4. Kasa kalabalık olduğu için eşini yalnız bıraktı! Kadın müşterinin bakışlarını böyle yakaladı: "Nasıl kocadan oluyordum"

Kasa kalabalık olduğu için eşini yalnız bıraktı! Kadın müşterinin bakışlarını böyle yakaladı: "Nasıl kocadan oluyordum"

29.01.2025 16:28
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
29.01.2025 16:28
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Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılar arasında popüler oldu. Paylaşımı yapan kadın kasanın kalabalık olmasından dolayı eşini kasa sırasında beklemesi için yalnız bıraktığını söylerken tanımadığı bir kadın müşterinin kocasına bakışlarını yakaladığını iddia ett. O anları cep telefonuyla kaydeden kadın görüntüleri sosyal medyadan paylaşınca viral oldu. Bazı kullanıcıların görüntülerin kurgu olduğunu öne sürdü.

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerken yorumları da beraberinde getirdi. Paylaşımı yapan kadın kocasını kalabalık olduğu için kasa sırası beklemesi adına mağazada yalnız bıraktığını söyledi. Mağazanın dışında kocasını izleyen kadın bir başka müşterinin kocasına olan bakışlarını fark ederek o anları cep telefonuyla kaydetti.

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Sosyal medyadan paylaştığı görüntülere kadın, "Kasanın önü ana baba yeri diye kapıda beklerken Ruslar yüzünden kocadan nasıl oluyordum" notunu ekledi.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

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Sosyal medya kullanıcılarının bazıları görüntülerin kurgu olduğunu iddia ederken bazıları kadını dikkatli olması konusunda uyardı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Çarpıtmayın kardeşim her şeyi, belki üzerindeki kıyafeti beğendi, kendi sevgilisine alacak." yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Sen eşini video çekiyorsun diye dikkatini çekmiş kim bu diye bakıyor" yorumunda bulundu. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Hemen kocanın yanına koş" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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