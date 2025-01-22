1 ay boyunca paketlenmiş gıdaları tüketti! Vücudundaki değişime kendisi de inanamadı: "Sağlıklı bir diyet"

MYNET|DIŞ HABERLER Aşırı işlenmiş gıdaların sıklıkla uzak durulması gerek bir şey olduğu öne sürülürken diyetisyen Jessica Wilson bu gıda grubunun gerçekten ne kadar kötü olabileceğini test etmeye karar verdi. TIME'ın haberine göre , diyetisyen bir ay boyunca günlük kalori alımının en az yüzde 80'ini aşırı işlenmiş yiyeceklerden yaptı.

Wilson aşırı işlenmiş bir kahvaltı örneği olarak yumurta yerine soya chorizo yedi, öğle yemeğinde avokado ve acı soslu fasulye gibi bir şey yemek yerine Wilson, Trader Joe's'dan hazır tamale aldı. Ara öğünü ise reçelli kaju fıstığı yoğurdundan oluşuyordu ve akşam yemekleri sebzeli tavuk sosisleri vb. hazır gıdaları içeriyordu.

"KENDİMİ ÇOK FARKLI HİSSEDİYORUM"

Her gün ez az %80 oranında aşırı işlenmiş gıda tükettiği bir ayın ardından Wilson kendini oldukça farklı hissettiğini dile getirerek, "Şaşırtıcı derecede kendimi iyi hissediyorum. Yemek yedikten 1 saat sonra acıkacağımı düşünüyordum ama tokluk hissim devam etti. Aslında yeterince yiyecek yemediğini düşünmüştüm ama kilom değişmese de daha sıkı bir fiziğe sahip vücut kompozisyonumda bir iyileşme gördüm. Sağlıklı bir diyetin parçası olabilir ve bu konuda farklı bir konuşma yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.