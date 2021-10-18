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  4. Ormanda gezerken dev mantar buldu! Kilosu 25 liradan satılıyor

Ormanda gezerken dev mantar buldu! Kilosu 25 liradan satılıyor

18.10.2021 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da ormanda gezerken iki kiloluk dev mantar bulan mantar avcısı minik kız, büyük sevinç yaşadı. İtalya'ya ihraç edilen ve pizzalarda kullanılan mantarlarla aile bütçesine katkı sağlayan köylülerin, gün boyunca ormanlarda dolaşarak, mantar bulmaya çalıştıkları öğrenildi.

Ormanda gezerken dev mantar buldu! Kilosu 25 liradan satılıyor

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinin Sünlük köyü ormanlarında çok çeşitli mantarlar çıkıyor. Bu bölgede yaşayan köylüler ise büyük çoğunluğu İtalya'ya ihraç olan ayı mantarını toplayarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Diğer mantarlara oranla boyutları büyük olan bu mantarları İtalyanlar pizzalarında kullanıyor.

MANTAR AVI BAŞLADI

Köylüler kilogramı 25 liradan satılan mantarı bulmak için günün ilk ışıklarıyla birlikte ormanın yolunu tutuyor. Sünlük köyünde yaşayan mantar avcısı Yağmur Uslu (10) ise her yıl olduğu gibi bu yıl da mantar sezonunun açılmasıyla birlikte mantar avına başladı.

2 KİLO MANTARDAN 50 LİRA KAZANDI

Uslu, ormanda gezerken karşısına 2 kiloluk dev mantar çıkınca sevinçten havalara uçtu. Şemsiye kadar büyük olan bu mantarı taşımakta güçlük çeken Uslu, tartıya koyduğu mantarın 2 kilo geldiğini gördü. 10 yaşındaki Yağmur 2 kilo gelen bu dev mantardan 50 lira kazandı. Köylülerin günde 50 ile 100 kilo arasında mantar topladığı oluyor ve mantar köylülere iyi bir kazanç sağlıyor.

"KÜÇÜK KARDEŞİM KALDIRMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ"

Bu işi babasından öğrendiğini ifade eden Yağmur Uslu, "Bu yıl mantar sezonu açıldı. Biz de ormanlarda mantar avına çıktık. Bol mantar topladık. Mantar toplarken karşımıza 2 kiloluk dev bir ayı mantarı çıktı. Neredeyse şemsiye kadar büyüktü. Koparttığım bu mantarı tartıya koyduğumda 2 kilo geldiğini gördüm. Küçük kardeşim kaldırmakta güçlük çekti. Bu mantarın kilosu 25 lira; dev mantar tek başına 50 lira etti. Bu topladığımız mantarlar İtalya'ya gidiyor. İtalyanlar bu mantarları pizzalarında kullanıyor" dedi.

İHA

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