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Ormanda hayat! Tam 32 yıl boyunca elektrik ve su olmadan yaşadı... Çamurdan kulübesinde çok mutlu

22.11.2022 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

56 yaşındaki ünlü münzevi Friedmunt Sonnemann, son 32 yılını ormanda, akan suyu ve elektriği olmayan, nadir bulunan bitkilere bakmak için çamurdan bir kulübede yaşayarak geçirdi. Kendisini modern dünyaya ait hissetmediğini dile getiren Sonnemann, asla değişmeyeceğini ve halinden çok mutlu olduğunu söyledi.

Ormanda hayat! Tam 32 yıl boyunca elektrik ve su olmadan yaşadı... Çamurdan kulübesinde çok mutlu

Almanya’nın batısındaki Longkamp ormanında yaşayan 56 yaşındaki Friedmunt Sonnemann’ın hayatı sıradan olmaktan çok uzak. Kendisine özgü uzun gri bir sakalı bulunan adam keni yaptığı çamurdan kulübesinde yaşıyordu. Dünya basınındaki manşetlerde yerini almayı başaran Sonnemann medeniyetten tamamen uzak yaşamanın bazı dezavantajlı durumlar yarattığını dile getirdi. Yerel basına konuşan Sonnemann, “Hiçbir eksiğim yok. Yaşamak istediğim yer burası” dedi.

TAMAMEN KENDİ İMKANLARIYLA YAŞIYOR

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Sonneman, her gün içme suyunu yakındaki bir kaynaktan alıyor ve yemek pişirmek ve yıkanmak için yağmur suyunu topluyor.Sadece kuru bir kompost tuvaleti olan ve odun ateşiyle kendini ısıtan Sonnemann, sahip olduğu dört hektarlık arazide yaklaşık 100 nadir bitki türüne yönelik olarak çalışmalarını yürütüyor.

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Ormanda yaşamasına rağmen para kazanması gerektiğini savunan Sonnemann, “Büyük büyükannemin zamanından kalan ve aksi takdirde yok olacak olan bitkiler de var. Tohumları satarak para kazanıyorum” dedi.

“AYRI BİR DÜNYADA YAŞAMIYORUZ”

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Tavyan ve Meksika’dan nadir bulunan bitki çiftliklerine yardımcı olan arkadaşlarının olduğunu belirten Sonnemann, “Şu anda sekiz kişiyiz. Burada ayrı bir dünyada yaşamıyoruz. Ancak dünyada olup bitenlerin etkisi nispeten küçük.Pirinç veya erişte de alıyoruz. Yalnız yaşamıyorum ve dünyayı terk etmedim, buraya geldim. Tek başıma yapmıyorum, sadece kendim için yapıyorum” ifadelerini kullandı.

Longkamp Belediye Başkanı Horst Gorges, "Yaptığı iş burada kabul ediliyor" derken, Sonnemann yerel topluluk tarafından kabul ediliyor.

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