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Tebrik eş anlamlısı nedir? Tebrik kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

25.11.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe kelime ve dil bilgisi anlamında oldukça zengin bir dildir. Cümle içinde kullandığımız kelimelerin birçoğunun eş veya yakın anlamlısı bulunmaktadır. Eş anlamlı kelimeler yazılış ve söyleniş açısından farklı olup anlam bakımından aynı anlama gelen sözcüklerdir. Cümle içinde kullandığımız bir kelimeyi sık tekrar etmemiz gereken durumlarda kelimenin eş anlamlısını kullanmak anlatım bozukluğunu engeller. Eş anlamlılık durumuna sahip olan tebrik kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Tebrik eş anlamlısı nedir? Tebrik kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Toplumlar arasında her zaman bilgi akışı ve etkileşim meydana gelmiştir. Tarih boyunca meydana gelen bu etkileşim toplumlar arasında dil, din ve kültür açısından çeşitli etkileşimler oluşturmuştur. Dil yönünden baktığımızda toplumlar arasında gerçekleşen kelime alıntılarına tanık oluruz. Türkçede karşılaştığımız farklı kökenli kelimelerin sebebi de bu kelime alışverişleridir. Dilimiz Türkçe kökenli kelimeler kadar farklı kökenli kelimeler açısından da oldukça zengindir. Tebrik sözcüğü kökeni farklı bir dilden gelen bir kelimedir. Arapça kökenli olan tebrik kelimesi, dilimizde sıklıkla yer verdiğimiz bir sözcüktür. Tebrik sözcüğü çok fazla kullanılabilen bir kelime olduğu için tebriğin eş anlamlısı olan kelimeler de anlatımda zenginlik olması için sıklıkla tercih edilir.

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Tebrik kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Tebrik sözcüğü dilimize Arapçadan geçen bir sözcüktür. Tebrik kelimesi Arapçada “kutsama, kutlama” gibi anlamlara gelmektedir. Dilimize geçerken anlamını koruyan kelime Türkçede benzer anlamlara gelerek kullanılmaktadır. Tebrik kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı "kutlama" ve "tebrik kartı"dır. Tebrik sözcüğü çok yaygın bir kullanıma sahip olduğu için tebrik eş anlamlısı olan kelimeyi kullanabiliriz. Tebrik kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

  • Kutlama
  • Tebrik kartı

Tebrik sözcüğü ile kurduğumuz cümlelerde tebrik sözcüğünün eş anlamlısı olan kutlama sözcüğünü kullanabiliriz ve cümlemizde herhangi bir anlatım bozukluğu oluşmaz.

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Tebriğin eş anlamlıları ile örnek cümleler neler olabilir?

Tebrik sözcüğü dilimizde sıklıkla yer verdiğimiz bir kelimedir. Bu sebeple kelimenin eş anlamlısı olan sözcükleri kullanma ihtiyacımız oluşur. Tebriğin eş anlamlısı olan kutlama sözcüğü ile örnek cümleler oluşturmamız mümkündür. Bu cümleleri şöyle sıralayabiliriz:

  • 29 Ekim kutlamaları gereği okulumuzda çok büyük bir gösteri yapıldı.
  • Babam şirkette terfi alınca onun adına büyük bir tebrik kartı verip yemeğe çıktık.
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