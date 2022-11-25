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Tane eş anlamlısı nedir? Tane kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

25.11.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eş anlamlı kelimeler yazılış ve okunuş olarak ayrı olan ama anlam olarak aynı olan kelimelerdir. Dilimiz eş anlamlı kelimeler bakımından hem zengin hem de çeşitliliği olan bir dildir. Pek çok kelimenin eş anlamlısı kelimesi bulunur ve bu kelimeler de birbirleri yerine kullanılabilir. Tane sözcüğü de eş anlamı olan sözcükler grubunda yer alır. Birden fazla anlamdaşa sahip olan tanenin eş anlamlı kelimeleri nelerdir?

Tane eş anlamlısı nedir? Tane kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tane sözcüğü cümle içinde tek başına kullanıldığı gibi başka kelimelerle bir araya gelerek birleşik kelime olarak kullanılabilir. Dilimize Farsçadan geçen tane kelimesi, Farsçada "tohum, tane, tahıl tanesi" anlamına gelen "dāne" kelimesinden alıntıdır. Dilimizde ilk zamanlarda da tohum anlamında kullanılan tane kelimesi zaman içerisinde farklı anlamlar da kazanmıştır. Türk Dil Kurumuna göre tanenin anlamları şu şekildedir:

  • Herhangi bir sayıda olan şey
  • Bazı bitkilerin tohumu
  • Çekirdekli küçük meyve
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Tane kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Eş anlamlılık durumunu gösteren birçok Türkçe kelime bulunur. Türkçede kelimelerin çoğu bir ya da birden fazla anlamdaş kelimeye sahiptir. Birden fazla eş anlamlıya sahip olan kelimelerde, kelimenin eş anlamlılarından en az bir tanesi genellikle yabancı kökenli kelimelerden oluşur. Tane kelimesi de birden fazla eş anlamlıya sahip olmakla birlikte bazı eş anlamlı kelimeleri farklı kökenlidir. Tanenin eş anlamlısı olan sözcükler:

  • Adet
  • Kıta
  • Parça
  • Pare
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Tanenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeler arasında yer alan tanenin eş anlamlısı olan kelimeler de tane kadar sık kullanılan kelimelerdir. Tane kelimesinin kullanıldığı yazılı ve sözlü ifadelerde tane yerine tane eş anlamlısı kelimeler gelebilir. Cümle içinde tekrara düşülmez ve kelime dağarcığı da genişlemiş olur. Tane kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler:

  • Bir yemek kaşığına yaklaşık olarak iki yüze elli tane pirinç tanesi sığar.
  • Annem gelirken üç adet ekmek istedi.
  • İki kıta mektup yazıvermişti sana gitmeden önce, odana koydum.
  • Üç dört parça kıyafeti kalmış onlar da yamalı zaten.
  • Pare pare düşüyordu gözlerinden göz yaşları.
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