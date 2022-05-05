Ortaokulda en yakın arkadaşlardı! İçlerinden biri cinsiyet değiştirince evlenmeye karar verdiler

Aaron ve Kayla Capener, Aaron altı aylık kısa bir süre için Tennessee'ye taşındığında okulda tanışıp arkadaş oldular. Aaron ailesiyle birlikte yaşamak için Oregon'a döndüğünde bile iletişimde kalan ikili artık birbirlerinin en iyi arkadaşı olmuşlardı. Aralarındaki tüm mesafeye rağmen iletişimde kalan Aaron ve Kayla birkaç yılda bir yüz yüze de görüştüler. Aaron yıllar sonra cinsiyet değiştirince arkadaşlıkları bir evliliğe dönüştü.

EVLİLİKLERİNİN TEMELİ ARKADAŞLIKLARI

Şimdi 25 yaşında olan Aaron, 26 yaşındaki Kayla'nın zor dönemlerde onu ne kadar desteklediğini anlattı. İkisinin de kız olarak takdim edildiği çocukluk yıllarında başlayan ve yıllarca süren arkadaşlıklarının mutlu evliliklerinin temeli olduğunu söylediler.

HER ŞEYE DEĞMİŞ

Medya şirketi sahibi Aaron şimdi çok mutlu bir evliliği olduğunu ve bu noktaya gelmek için yaşadığı tüm deneme ve sıkıntıların buna değdiğini söyledi. Aaron muhafazakar bir ailede büyümüştü ve 14 yaşında eşcinsel olduğunu fark ettikten sonra, aynı cinsiyetten ilişkileri onaylamayan ailesinden yavaş yavaş ayrılmıştı. 16 yaşında bir fast food zincirinde iş bulan Aaron taşınmak için yeterli parayı kazanmak için çalıştı ve sonra ameliyat olarak cinsiyet değiştirdi.

3 YIL SONRA YENİDEN BİR ARADA

3 yılın ardından tekrar Tennessee'ye dönen genç adam Kayla ile temasa geçti ve birlikte daha fazla zaman geçirince arkadaşlıkları romantik bir ilişkiye dönüşmeye başladı. Duygularının karşılıklı olduğu anlaşılınca aralarındaki bu derin bağ bir ilişkiye dönüştü. Cinsiyetinin değişmesinin onun karakterinde hiçbir değişikliğe yol açmadığını ve bu yüzden ilişkilerinin neredeyse hiç etkilenmediğini söylediler.

ARTIK EVLİLER

Çift, 2021 yılında aralarındaki bu koşulsuz sevgiyi bir evlilikle taçlandırmak istedi. Evliliklerine destek olan arkadaşlarıyla keyifli bir törenle evlenen ikili şimdi arkadaşlıkları üzerin inşa ettikleri bu güçlü ilişkiyi yaşamanın tadını çıkardıklarını söyledi.

