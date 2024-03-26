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    4. Orta yaşlı bir adamdan kalp nakli yapıldı! Yaşadığı belirtileri anlatınca sosyal medyada gündem yaratmayı başardı

    Orta yaşlı bir adamdan kalp nakli yapıldı! Yaşadığı belirtileri anlatınca sosyal medyada gündem yaratmayı başardı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    26.03.2024 14:17
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    Sol Atriyal İzomerizm ile birlikte Atriyoventriküler Septal Defekt ile doğan Cecilia-Joy Adamou isimli genç bir kadın sağlık yolculuğunu TikTok'tan paylaşınca kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Orta yaşlı bir adamdan kalp nakli aldıktan sonra yaşadığı yan etkilerden bahsedince TikTok'ta viral olmayı başaran Adamou, yayınladığı videosunda göğsünde kalp atışlarını gösterdi.

    İngiltere'nin Surrey kentinde yaşayan 24 yaşındaki Cecilia-Joy Adamou isimli genç bir kadın beyin kanseri teşhisinden kalp nakline ve böbrek nakline kadar pek çok süreçten geçtikten sonra iyileşme sürecini TikTok'tan paylaşarak kendisiyle benzer durumu yaşayanlara ilham vermek istediğini söyledi. Adamou ameliyatlarının üç sonucu ortaya çıkarttığını söyleyerek herkesin dikkatini çekti.

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    Adamou gönderisine kalp naklinden sonra kalbinin göğsünde atışının dışarıdan görünebileceğini göstererek başladı.

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    Ardından ise beyin ameliyatı geçirdikten sonra saçlarının bir kısmının bir daha asla büyümediğini söyledi. Sinir hasarı nedeniyle ayaklarının ne yazık ki hareket edemediğini açıklayarak videoyu kapattı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Adamou'yu cesaretinden dolayı tebrik etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Aman Tanrım, sen ne kadar cesur bir savaşçısın. Uzun, mutlu bir hayat yaşaman için sana dua ediyorum" yorumunu ekledi.

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    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İnanılmazsın! Dürüst olmak gerekirse herkese ilham kaynağısın" yorumunu yaptı.

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