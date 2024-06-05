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Ortaköy'deki lüks evine 20 bin TL kira veriyordu! Selen Görgüzel'e mahkemeden şok

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.06.2024 09:21
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Hamdi Alkan’ın eski eşi şarkıcı Selen Görgüzel bu sefer de ev sahibiyle yaşadığı sorunlarla gündemde. Şarkıcı havuzlu lüks sitede aylık 20 bin liraya oturduğu Ortaköy’deki evinden mahkeme kararıyla çıkartılıyor. İşte detaylar...

Ortaköy'deki lüks evine 20 bin TL kira veriyordu! Selen Görgüzel'e mahkemeden şok

Hamdi Alkan’ın eski eşi şarkıcı Selen Görgüzel, ev sahibiyle sorunlar yaşıyordu. Görgüzel’in, ev sahibi Seda Y. ile imzaladığı 7 Mart 2022 tarihli kira kontratını, Hamdi Alkan da ‘kefil’ olarak imzaladı. Görgüzel, eşinden boşandıktan sonra taşındığı ve ‘saray yavrusu’ adını verdiği evi ile ilgili geçen yıl dikkat çeken bir dava açıldı.

İstanbul 22. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada, Görgüzel’in evden tahliyesi talep edildi.

Halk Akademi’den Çiğdem Tosun’un haberine göre Beşiktaş Ortaköy’deki lüks bir siteye taşınan Görgüzel'in 20 bin TL ödediği ve sitedeki kiraların ise aylık 100 bin TL seviyesinde olduğu kaydedildi.

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Selen Görgüzel adına yapılan savunmada ise, davanın reddine karar verilmesi istendi. Savunma dilekçelerinde özetle “Davacıların ihtiyacı samimi ve zaruri değil. Davalı (Selen Görgüzel) her zaman sorunsuz bir kiracı oldu. Davacının ihtiyaç iddialarının ispatına yarayan somut hiçbir beyan ve delil yok. Yaşanan enflasyondan doğan fahiş kira artışları nedeniyle hali hazırda tüm mülk sahipleri kiracılarından yüksek kira bedeli talep ediyor. Bu kabul edilmediğinde de onları çeşitli bahanelerle tahliye etmeye çalışıyorlar” denildi.

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İLK DURUŞMADA TAHLİYE KARARI

Yapılan yargılama sonrası mahkeme ilk duruşmada kararını verdi. Mahkeme, Selen Görgüzel’in evi tahliye etmesini istedi. Mahkemenin verdiği tahliye kararı İstinaf Mahkemesi’ne taşındı.

Görgüzel’in avukatı, ilk derece mahkemesinin hatalı bir karar verdiği görüşünde. Seda Y.’nin avukatı ise verilen kararın onanması talebinde bulundu.


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Selen Görgüzel
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