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Ortalığı karıştıran ses kaydı! Rusya bu iddiayı konuşuyor: Putin kan kanseri mi?

14.05.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin’in emriyle 24 Şubat’ta Rus askerlerinin Ukrayna’yı işgali dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı. Rusya-Ukrayna savaşının gündem yaratmasıyla birlikte Vladimir Putin’in sağlık sorunları yaşadığı iddia edilmişti. Rus lider bu sefer de kan kanseri olduğu iddiasıyla gündeme geldi.

Ortalığı karıştıran ses kaydı! Rusya bu iddiayı konuşuyor: Putin kan kanseri mi?

Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin’in sağlık sorunları yaşadığına dir haberle dünya basınında sıklıkla yer buldu. Özellikle savaşta 2 buçuk ay geride kalırken kameraların karşısına geçmek zorunda kalan Putin’in fiziksel özellikleri sağlık söylentilerini güçlendirdi. New Lines dergisinin ele geçirdiği ses kayıtları bir kez daha Putin’in sağlık durumunun tartışılmasına neden oldu. Basına servis edilen ses kayıtlarında iki Rus oligarktan birinin Putin’in kan kanseri olduğunu söylemesi Rusya’nın gündeminde geniş yankı uyandırdı.

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“ÖLMESİNİ HEPİMİZİ UMUYORUZ”

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Ele geçirilen ses kayıtların üst düzey iki Rus oligarkı olduğu iddia edilen kişilerin Putin’in kan kanseri olduğunu ve koronavirüs pandemisi sırasında sıkı önlemler aldığını belirtti. Putin’in herkesin dikkatini çeken uzun görüşme masasının da bu önlemlerden biri olduğu söylendi.

Kayıtta, Kremlin ile yakın bağları olan ve kimliğini korumak için sadece 'Yuri' olarak adlandırılan oligark, Putin’in yürüyüşündeki yavaşlık, vücudundaki şişlik ve ellerinin titremesi durumlarının kan kanseriyle bağlantılı olduğunu iddia etti. Ses kaydında Putin'i Ukrayna savaşı yüzünden açıkça kınayan oligark, "Putin'in kanserden ya da en yakınlarından alacağı bir darbeyle ölmesini hepimiz umuyoruz" sözlerini kullandı.

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Vladimir Putin
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