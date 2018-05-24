MAGAZİN

Oryantal Didem Kınalı: Meksika polisi paramı gasp etti!

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.05.2018 16:16 | Son Güncelleme

Dans dersleri vermek için Meksika'nın Cancun'a şehrine giden oryantal Didem Kınalı, Türkiye'ye dönerken korku dolu dakikalar yaşadı. 31 yaşındaki dansçı, Meksika polisinin parasını gasp ettiğini ileri sürdü.

Oryantal Didem Kınalı: Meksika polisi paramı gasp etti!

Didem Kınalı, Meksika Cancun'da yaşadıklarını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oryantal, instagram'ın hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda, "Bir polis, bir bilet kesen güvenlik görevlisi beni sıkıştırıp elimden pasaportumu ve biletlerimi alıp çantamdan 3 bin doları zorla aldılar. Çalıştığım para gitti. Ama şükür pasaportumu, biletimi ve canımı zor kurtardım. Çok şükür şu an uçaktayım. Çok şükür geliyorum. Bir daha tek başıma İstanbul dışına bile çıkmayacağım. Merak edip yazdığınız için çok teşekkür ederim. Hala uçaktayım. Sabah alanda olurum inşallah. Tekrar çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
didem kınalı oryantal didem

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