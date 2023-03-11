OSCAR ÖDÜL TÖRENİ 2023: Oscar ödül töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Gözler o tarihte!

Oscar Ödül Töreni ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 2023 Oscar Ödül Töreni 13 Mart Pazartesi günü yapılacak. Birçok kişi arama motorlarında sorgulama yapıyor. 95'incisi düzenlenecek olan Oscar Ödül Töreni'nin yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

2023 OSCAR ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Oscar Ödül Töreni, Türkiye saatiyle 13 Mart 2023 Pazartesi sabahı 04.00'da başlayacak.

OSCAR ÖDÜL TÖRENİ HANGİ KANALDA?

Oscar Ödül Töreni her yıl TRT'de canlı olarak ekrana geliyor.

Oscar Ödül Töreni'nin Türkiye yayıncısı bu sene de TRT olarak listelenmişyi fakat TRT tarafından yayımlanan yayın akışı bilgilerinde törenin bulunmadığı görüldü.

TRT’den henüz konuya dair resmi bir açıklamada bulunulmadı.

Oscar Ödül Töreni'nin 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sebebiyle yayın akışından çıkarıldığı iddia edildi.

Konuya ilişkin açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

2023 OSCAR ÖDÜL TÖRENİ SUNUCULARI

İşte Oscar Ödül Töreni'nde sunuculuk yapacak ünlü isimler:

"Riz Ahmed, Emily Blunt, Glenn Kapat, Jennifer Connelly, Ariana DeBose, Samuel L. Jackson, Dwayne Johnson, Michael B. Jordan, Troy Kotsur,Jonathan Majors, Melissa McCarthy, Janelle Monáe, Deepika Padukone, Questlove, Zoe Saldaña ve Donnie Yen"

