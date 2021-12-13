Tom Holland ve Zendaya arasında boy farkı tartışma yarattı! Tom Holland tepki gösterdi

Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider-Man: No Way Home) filmin yıldızları Tom Holland ve Zendaya aralarındaki boy farkıyla ilgili tartışma yarattı. Erkeklerin partnerlerinden daha uzun olması gerektiğinin aptalca bir yaklaşım olduğunu savunan Holland, söylenenleri ciddiye almadıklarını dile getirdi.

Independent'in haberine göre, Holland'ın süper kahramanı oynadığı ve Zendaya'nın onun sevgilisi Mary Jane'i (MJ) canlandırdığı Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok'un (Spider-Man: No Way Home) vizyona girmesinden önce SiriusXM’e verdiği röportajda çift, aralarındaki boy farkının kendilerini asla etkilemediğini söyledi.

“O KADAR UZUN DEĞİL”

25 yaşındaki Zendaya 1,78 metre iken 25 yaşındaki Holland 1,72 metre boyunda. Aralarındaki 6 cm’lik farkın kendilerini etkilemediğini dile getiren Holland, “Benden o kadar da uzun değil. Hadi bu aptalca varsayımı tartışalım” dedi.

The Graham Norton Show programına konuk olan çiftin filmin çekimleri sırasında boy farkının akrobatik sahneleri daha zor hale getirdiği konusunda espri yapmasının ardından Zendaya, “Bu da normal. Annem babamdan daha uzun. Dürüst olmak gerekirse bunu bir sorun olarak hiç düşünmedim çünkü ebeveynlerim her zaman böyleydi, bu yüzden başkalarının umursadığını bilmiyordum. Böyle bir düşünceye sahip değildim." diye konuştu.



