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Osman Wöber kimdir? Kurtlar Vadisi'nin Tuncay Kantarcı'sı Osman Wöber kaç yaşında ve neden öldü?

26.06.2022 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osman Wöber kimdir sorusunun yanıtı birçok kişi tarafından merakla internet üzerinden araştırılmaya başladı. Kurtlar Vadisi dizisinde Tuncay Kantarcı karakterini canlandıran Osman Wöber'in acı haberi tüm sanat dünyasını yasa boğdu. Birçok kişi 'Osman Wöber kimdir, kaç yaşında ve neden öldü gibi?' sorgulamaları araştırmaya başladı. Peki, Osman Wöber kimdir? Kurtlar Vadisi'nin Tuncay Kantarcı'sı Osman Wöber kaç yaşında ve neden öldü?

Osman Wöber kimdir? Kurtlar Vadisi'nin Tuncay Kantarcı'sı Osman Wöber kaç yaşında ve neden öldü?

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Tuncay Kantarcı karakteriyle adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran Osman Wöber'in kim olduğu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Ünlü oyuncu Zafer Algöz tarafından duyurulan acı haber sonrası Osman Wöber'in vefat ettiği öğrenildi. Sosyal medyada merak edilen Osman Wöber'in hayatı hakkında bilgiler araştırılmaya başladı. Peki, Osman Wöber kimdir? Kurtlar Vadisi'nin Tuncay Kantarcı'sı Osman Wöber kaç yaşında ve neden öldü?

OSMAN WÖBER NEDEN ÖLDÜ?

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Tuncay Kantarcı karakteriyle efsaneleşen Osman Wöber'in vefatını ünlü oyuncu Zafer Algöz duyurdu. Algöz, sosyal medya hesabından duyurduğu acı haberi şu sözlerle paylaştı;

osman wöber

"Sevgili arkadaşımız Osman Wöber, ani bir kalp kriziyle veda etmiş diye haber geldi az önce. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun"

OSMAN WÖBER KİMDİR?

Ünlü oyuncu Osman Wöber, 27 Şubat 1960 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Baba tarafından Avusturyalı olduğu bilinen Wöber, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim almıştır. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde tiyatroya başlangıç yapmıştır ve sonrasında Şan Tiyatrosu, Kenter Tiyatrosu ve Yeditepe Oyuncularının oyunlarında çeşitli roller üstlenmiştir. Ünlü isim 1988-1993 senelerinde Adana Devlet Tiyatrosu, 1995-1998 seneleri arasında ise İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda müdürlük ve sanat yönetmenliği yapmıştır.

Goethe Enstitüsü bursuyla iki defa Almanya'nın çeşitli tiyatrolarında incelemeler yapan isim, buralarda çalışmalarda bulunmuştur. 2001 senesinde tekrardan İstanbul Devlet Tiyatrosunun başına getirilmiş ve bu kez görevi 2009 yılına kadar devam etmiştir. Kamyon oyununun yönetmenliğini yapmış ve Sekizinci Saat, Cumhuriyet gibi filmlerde oynamıştır.

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