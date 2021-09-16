Osmaniye'nin 'salça' hırsızı yakayı ele verdi!

Edinilen bilgiye göre, Eyüpsultan ve Baş mahallelerinde farklı günlerde hırsızlık olayları meydana geldi. Evlerinde bulunan salça ve tesisat malzemelerinin yerinde olmadığını fark eden ev sahipleri eşyaların çalındığını düşünerek durumu polise bildirdi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Hırsızlık olayının yaşandığı mahalleye sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, mahallede geniş çaplı araştırma yaptı. Çevrede bulunan güvenlik kameraları ile evlerde bulunan kamera görüntülerini inceleyen ekipler, izledikleri görüntülerde hırsızlığı gerçekleştiren şahsın daha önceden 27 ayrı hırsızlık kaydı bulunan K.D. olduğunu tespit etti. Kısa sürede adresi belirlenen şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan K.D. hakkında hırsızlık suçundan adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

İHA

