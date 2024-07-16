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ÖSYM’den emsal niteliğinde karar: Yeniden sınava girecek!

16.07.2024 11:25
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Her yıl düzenlenen üniversite geçiş sınavı olan YKS’nin sonuçları bu sabah ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM ilk kez sınavda rahatsızlanan öğrenciler için emsal niteliğinde bir karar açıkladı. Sivas’ta girdiği üniversite sınavının ilk oturumunda rahatsızlanan bir öğrencinin yarım saatlik kayıp yaşaması nedeniyle, kayıp yaşayan öğrencilere ÖSYM ek puan veya eş değer sınav tekrarı seçeneği sundu.

ÖSYM’den emsal niteliğinde karar: Yeniden sınava girecek!

ÖSYM tarafından 8 Haziran’da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı’nda, bir öğrencinin epilepsi krizi geçirmesi nedeniyle sınavda büyük bir aksaklık yaşandı. ÖSYM yönetmeliğine göre sınavın kalan süresine ekleme yapılması beklenirken, salon başkanınca ve gözetmenler tarafından 15 saniyelik ekleme yapılması öğrenciler tarafından kabul edilmedi. Velilerin ÖSYM’ye başvuru üzerine, öğrencilere ek puan veya eş değer sınav tekrarı seçeneği sunarak mağduriyeti giderdi.

‘‘15 SANİYE GİBİ ÇOK KOMİK BİR SÜRE EKLEMİŞLER’’

Hakkını arayan ve kızının sınavda yaşadığı yarım saatlik mağduriyeti anlatan Murat Akpınar, “Kızım 8 Haziran’da Yükseköğretim Kurumları Sınavının Temel Yeterlilik Sınavına girdi. Sınavda bir problem yaşadı. Yaklaşık 40 kişilik sınav salonunda bir çocuk rahatsızlanmış. Epilepsi krizi geçirmiş. Kan kusma, kasılmayla birlikte yere düşme yaşamış. Gözetmen ve salon başkanları çocuğu sınıftan dışarı çıkartamamışlar. Bu sebeple de erkek öğrencilerden yardım istemişler. Hemen 112 aranmış. Ambulansın gelmesi, sınav salonunda müdahale edilmesi, salondan çıkartılması ve salonun temizliği derken ortada 30 dakikalık bir kayıp yaşanmış. Biz bu durumu öğrenince ÖSYM’nin yönetmeliğini inceledik. Yönetmelikte böyle bir durum yaşandığında ne olacağı açıkça belirtilmiş. Bu tarz durumlarda yaşanan ne kadar kayıp varsa salon başkanı sınav sonuna süre eklemesi gerekiyormuş. Fakat sınav salon başkanı ve gözetmenler sınav sonuna 15 saniye gibi çok komik bir süre eklemişler” diye ifade etti.

‘‘KAYBOLACAK BİR SENE AZ BİR SÜRE DE DEĞİL’’

Hak aramanın ve mağduriyet varsa üstüne gitmenin her öğrenci ile velinin görevi olduğunu belirten Akpınar, “Biz veliler olarak öğrenir öğrenmez hakkımızı arama yoluna gittik. ÖSYM’nin il koordinatörüyle görüştük ve bize çok yardımcı oldu. Genel amaçlı dilekçemizi yazdık. Daha sonra bunun bir görev ihmali olduğunu da düşündük. Bu sebeple savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bundan sonra hiçbir çocuk bizim çocuğumuz gibi mağdur olmasın. Çünkü bir çocuğun yetişmesi kolay değil. Kaybolacak bir sene az bir süre de değil. Biz bu süreci başlattıktan sonra ÖSYM 5 Temmuz’da yönetim kurulunu topladı. Yönetim kurulu, başvurularımızı değerlendirip haklı buldu. Çünkü yönetmelikte çok açıktı bu mesele. Bu sebeple de salonda bulunan öğrencilere iki tercih sundu. Ek puan ve eş değer sınav tekrarı. Bizim çocuğumuz ve bir arkadaşı eş değer sınav tekrarını tercih etti. Hak aramak, mağduriyet varsa üstüne gitmek her öğrenci ve velinin görevi. Ülkemizde kurumların güvenilirliği noktasında ÖSYM’ye de teşekkür etmek isterim. Çünkü çocukların haklarını teslim ettiler. Biz süreci başlattığımızda örnek bir olay var mı diye baktık fakat benzer hiçbir şey bulamadık. Bizim yaşadığımız bu durum emsal oldu” diye belirtti.Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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ÖSYM yks
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