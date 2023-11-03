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    4. "Otel kasalarına güvenmemelisiniz" dedi! Paylaşımı sosyal medyada gündem yaratmayı başardı... Bu yöntemle açılıyormuş

    "Otel kasalarına güvenmemelisiniz" dedi! Paylaşımı sosyal medyada gündem yaratmayı başardı... Bu yöntemle açılıyormuş

    03.11.2023 15:49 | Son Güncelleme:
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    Las Vegas'ta yaşayan Leo Lenier TikTok'tan yaptığı paylaşımda değerli eşyalarınızı bir otel odasında bulunan kasaya koymamanız gerektiğini gösterdi. TikTok'tan yaptığı paylaşımda Lenier, herhangi bir kodlu otel kasasının kilidini açıp sıfırlayabildiği, değerli eşyaları veya nakit parayı riske atabildiği varsayılan gizli bir yöntemi açıkladı.

    Seyahatlerde herkes için en güvenli yer otel odalarında bulunan kasalardır. Las Vegas'ta yaşayan Leo Lenier TikTok'tan yaptığı paylaşımda seyahat tutkunlarının bu tezini adeta yerle bir etti. TikTok'ta 1.7 milyondan fazla izlenen klipte Lenier, etrafı yüz dolarlık banknotlarla çevrili dijital kasanın içine bir otel ütüsü yerleştirdi ve kasanın kapısını kapatarak kilitledi. Ardından ise saniyeler içinde herkesin uygulayabileceği bir yöntemle kasanın kilidini açtı.

    SANİYELER İÇİNDE AÇTI

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    Lenier paylaşımında otel odası kasalarının güvenli olmadığını göstermek için, "Onu kasaya kilitleyip kendi kombinasyonunuzu oluşturarak güvende olacağını düşünüyorsunuz. Üstelik şifrenizi kimse bilmiyor ve kolunu açmak mümkün değil. Ama eğer biri içeri girip kilitleme düğmesine iki kere basarsa süper kelimesini görüyor musunuz? Şimdi tek yapmanız gereken ortaya çıkan kod ekranında altı kez "0" sayısına basmak ve kapı açılıyor" dedi.

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    TikTok kullanıcıları gönderiye yorum yaparak duruma sinirlendi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu pek güvenli görünmüyor" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Peki, tatile çıktığınızda güvenli olan ne? Paranın tamamının her zaman üzerinizde olması kesinlikle güvenli değil" ifadelerini kullandı.

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    Anahtar Kelimeler:
    otel kasa

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