Tüm ailesini aynı fotoğraf karesinde topladı! Bir anda "hamileyim" diye bağırınca ortaya eğlenceli görüntüler çıktı

Sosyal medyada daha önceki paylaşımında eşi Batuhan Canpolat'a hamile olduğunu açıkladığı anlarda kaydedilen anları paylaşan Kübra Canpolat isimli bir sosyal medya kullanıcısı bu kez müjdeli haberi ailesine verdi. Kadının tüm ailesini fotoğraf çektirmek için tek bir karede topladığı anda "Hamileyim" diye bağırması üzerine aile üyelerinin tepkileri olay oldu.

SOSYAL MEDYADAN GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntüler kısa sürede viral oldu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü çifte tebrik mesajlarını gönderirken aile üyelerinin tepkileri de çok konuşuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Tepkilere bayıldım" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçek bir sevinç anı. Çok samimiydi" yorumunu yaptı.







