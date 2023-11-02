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    4. Tüm ailesini aynı fotoğraf karesinde topladı! Bir anda "hamileyim" diye bağırınca ortaya eğlenceli görüntüler çıktı

    Tüm ailesini aynı fotoğraf karesinde topladı! Bir anda "hamileyim" diye bağırınca ortaya eğlenceli görüntüler çıktı

    02.11.2023 11:13 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada ailelere hamilelik haberlerinin verildiği anlarda çekilen görüntüler bir hayli popüler. Son olarak Kübra Canpolat isimli bir kadın ailesini aynı karede toplayarak bir anda hamile olduğunu söyleyerek o anları kaydetti. O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

    Sosyal medyada daha önceki paylaşımında eşi Batuhan Canpolat'a hamile olduğunu açıkladığı anlarda kaydedilen anları paylaşan Kübra Canpolat isimli bir sosyal medya kullanıcısı bu kez müjdeli haberi ailesine verdi. Kadının tüm ailesini fotoğraf çektirmek için tek bir karede topladığı anda "Hamileyim" diye bağırması üzerine aile üyelerinin tepkileri olay oldu.

    SOSYAL MEDYADAN GÜNDEM YARATTI

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    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntüler kısa sürede viral oldu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü çifte tebrik mesajlarını gönderirken aile üyelerinin tepkileri de çok konuşuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Tepkilere bayıldım" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçek bir sevinç anı. Çok samimiydi" yorumunu yaptı.

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