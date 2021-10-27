HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otel odasında sevgili dehşeti! Çalışanlar genç kadını kanlar içinde buldu

Otel odasında sevgili dehşeti! Çalışanlar genç kadını kanlar içinde buldu

27.10.2021 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da bir kişi, kaldıkları otel odasında tartıştığı kız arkadaşını bıçakla yaraladı. Sesler üzerine odaya çıkan otel çalışanları genç kadını kanlar içerisinde buldu.

Otel odasında sevgili dehşeti! Çalışanlar genç kadını kanlar içinde buldu

Olay, Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan 3 katlı otelin 1’inci katında saat 20.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, A.K. (35) aynı odada kaldığı kız arkadaşı Z.G. (25) ile bilinmeyen bir nedenden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.K., yanında bulunan bıçak ile kız arkadaşını karın bölgesinden bıçakladı.

OTEL ÇALIŞANLARI GENÇ KADINI KANLAR İÇİNDE BULDU

Sesler üzerine odaya çıkan otel çalışanları genç kadını kanlar içerisinde buldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine sağlık çalışanları ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli şahıs ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Polis ekipleri konu ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. (İHA)

Dernekte can alan anlaşmazlık! Silahlarla çatıştılar: 2 ölü, 2 yaralıDernekte can alan anlaşmazlık! Silahlarla çatıştılar: 2 ölü, 2 yaralı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Setteki 'cinayetin' 911 kaydı ortaya çıktıSetteki 'cinayetin' 911 kaydı ortaya çıktı
Ekim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacakEkim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacak
CHP'den KYK ve cemaat yurdu karşılaştırmasıCHP'den KYK ve cemaat yurdu karşılaştırması
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ülkede skandal! Görevine son verildi

Ülkede skandal! Görevine son verildi

Vahşetin görüntüsü! Boğazını kesmeye çalışırken yakalandı

Vahşetin görüntüsü! Boğazını kesmeye çalışırken yakalandı

Rekabet Kurumundan ağırlaştırılmış kartel cezası talebi

Rekabet Kurumundan ağırlaştırılmış kartel cezası talebi

5'inci görüşmede yeni gelişme! 6 parti anlaştı

5'inci görüşmede yeni gelişme! 6 parti anlaştı

Akşener'den, "Hayır" oyu veren vekille ilgili açıklama

Akşener'den, "Hayır" oyu veren vekille ilgili açıklama

Yürek yakan olay! Düğününe 5 gün kala hayatını kaybetti

Yürek yakan olay! Düğününe 5 gün kala hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçi açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İmamoğlu'nun taksi projesiyle ilgili İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'ndan açıklama

İmamoğlu'nun taksi projesiyle ilgili İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'ndan açıklama

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'de bir ilk, yarın başlıyor

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'de bir ilk, yarın başlıyor

AK Partili Birinci'nin dolar açıklaması gündem oldu

AK Partili Birinci'nin dolar açıklaması gündem oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.