Otel odasında sevgili dehşeti! Çalışanlar genç kadını kanlar içinde buldu

Olay, Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan 3 katlı otelin 1’inci katında saat 20.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, A.K. (35) aynı odada kaldığı kız arkadaşı Z.G. (25) ile bilinmeyen bir nedenden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.K., yanında bulunan bıçak ile kız arkadaşını karın bölgesinden bıçakladı.

OTEL ÇALIŞANLARI GENÇ KADINI KANLAR İÇİNDE BULDU

Sesler üzerine odaya çıkan otel çalışanları genç kadını kanlar içerisinde buldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine sağlık çalışanları ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli şahıs ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Polis ekipleri konu ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. (İHA)



