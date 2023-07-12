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  4. Otelde müşteriler birbirlerine girdi! Çevredekiler ayırmakta zorlandı... Saç saça başa başa kavga ettiler

Otelde müşteriler birbirlerine girdi! Çevredekiler ayırmakta zorlandı... Saç saça başa başa kavga ettiler

12.07.2023 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Las Vegas eyaletindeki bir otelde dört kadın müşteri arasında çıkan kavga çevredekileri şaşkına çevirdi. Kadınlar saça saça baş başa kavga ederken araya girmeye çalışanlar bile durumu sakinleştiremedi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Las Vegas eyaletindeki lüks bir otelde dört kadın arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede şiddetlendi. Görgü tanıklarının cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde bir kadın ayağındaki parmak arası terliği çıkartarak karşısındaki kadına vurmaya başladı. Ardından ise birbirlerine üzerine atlayan kadınlar yerlerde yuvarlandı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ DURUMA EL KOYDU

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Kadınların otelin eğlence salonunda başlattıkları kavga kısa sürede şiddetlenirken çevredekilerin araya girmeye çalışması bile yeterli olmadı. Kadınları ayırmak için otelin güvenlik görevlileri devreye girdi. Güvenlik görevlilerinden biri kadının üzerine atlayarak onu durdurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika Las Vegas

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