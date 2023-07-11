Kreş kavgasında ortalık bir anda karıştı! Kucaklarında bebeklerle kavgaya karıştılar... Çocuklar arada kaldı

Sosyal medyada kısa sürede gündem yaratan görüntülerde bir kreşte veliler arasında başlayan kavga saniye saniye kaydedildi. Görgü tanıkları tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde bir grup kadın kucaklarında bebeklerle saç saça baş başa kavgaya tutuştu. Kavgada çocuklar arada kalırken kadınların küçük çocuklara da saldırması dikkatlerden kaçmadı.

ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI

Kreş kavgası görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem yaratırken kullanıcıların görüntülere tepkisi de gecikmedi. Çocuklarında karıştığı kavgaya ait görüntüler kısa sürede binlerce izlenmeye ulaştı.