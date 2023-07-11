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  4. Sokak ortasında mumyalanmış iki ceset bulundu! Sıkıca sarılıp bantlandı... Polise bir de not bıraktılar

Sokak ortasında mumyalanmış iki ceset bulundu! Sıkıca sarılıp bantlandı... Polise bir de not bıraktılar

11.07.2023 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’da iki uyuşturucu karteli arasındaki şiddetli gerginlik sokağa taştı. İşlek bir sokak ortasında plastik bir poşete sarılmış ve bantlanmış halde iki ceset bulundu. Cesetlerin üzerinde ise polisler için yazılan notların bulunması olayın gizemini arttırdı.

Meksika'nın San Luis Potosi eyaletinin Tamuin bölgesindeki hükümet binasının hemen önündeki cadde plastik poşetlere sarılı bantlanmış iki ceset bulundu. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde ise "Kargo gibi bantlanmış" ifadelerini yer aldı. Oldukça işlek olan sokaktakilerin cansız bedenlere ait görselleri sosyal medyadan paylaşması üzerine polis olay yerine hareket etti. Cesetlerden birinin üzerinde polislere yönelik olarak sarı bir kartonun üzerine bir not yazılarak yapıştırılmıştı.

LİSTELERİ PAYLAŞTILAR

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Sarı kartonun üzerindeki yazıda uyuşturucu kartellerinin emniyetle olan ilişkilerine ilişkin bazı bilgilerin yer aldığı iddia edildi. Cesetlerin sokaktan kaldırıldığı ve ölüm nedenlerinin belirlenmesi için otopsi yapılması adına adli tıbba yönlendirildiği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Meksika ceset

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