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  4. Öterken bayılan Denizli horozunun ünü dünya sınırlarına ulaşmıştı! Üzen haberi sahibi verdi: Nazar mı göz mü değdi

Öterken bayılan Denizli horozunun ünü dünya sınırlarına ulaşmıştı! Üzen haberi sahibi verdi: Nazar mı göz mü değdi

13.04.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Bahtiyar' isimli Denizli horozunun, öterken nefesini yetiştiremeyip düşüp bayıldığını fark eden sahibinin sosyal medyadaki paylaşımı sonrası ünü tüm dünyaya yayılmıştı. Fenomen horozun sahibi Okan Gökbudak, Bahtiyar’ın yakalandığı solunum yolları hastalığa dayanamayarak öldüğünü açıkladı.

Denizli’de yaşayan Okan Gökbudak, küçüklüğünden beri beslediği horozunun öterken nefesini yetiştiremeyip bayılmasını fark etmesinin ardından o anları kayda alarak sosyal medyadan paylaşmıştı. Kısa sürede fenomen olan horozun videosu sosyal medya kullanıcılarından büyük ilgi görmüştü.

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Kentin sembolü haline gelen horoz, kışın bulaşıcı bir hastalık olan ve solunum yoluyla ilgili rahatsızlığa sebebiyet veren CRD hastalığına yakalandı. Tedaviye başlayan sahibi Gökbudak, horozu tedavilere yanıt vermemesinin ardından kaybetti. Dünyaya ünü yayılan horozun telef olduğunu duyan vatandaşlar ise üzüntü yaşadı.

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“DENİZLİ’MİZİN SEMBOLÜNÜ KAYBETTİK”

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Hastalığın kolay kolay tedavisi olmadığını belirten Gökbudak, “Horozun kümeste öterken bayıldığını gördüm. Yurt dışındaki izlenmelerin ardından Çinliler ve Japonlar horozu görmek için yanıma geldiler. Horozum bir kış günü CRD hastalığına yakalandı. Genel olarak bu hastalık kışın oluyor. Kışın hemen hemen birçok horozlarımda yaşanılabiliyor. Bulaşıcı bir hastalık, bulaştığı zaman tedavisi çok zordur. Horozu kaybedebiliyorsunuz. Kimse böyle bayılan bir horozu daha önce görmemiş. Bu özellik Denizli horozlarında mevcuttur. Denizli’mizin de sembolünü bulaşıcı hastalıkla kaybettik" dedi.

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Çevresi de dahil olmak üzere Bahtiyar'ın ölümüyle beraber herkesin derin bir üzüntü yaşadığını dile getiren Gökbudak, "Onun yerine akrabası olan bir horozumu buldum. Onun yokluğunda bunlar idare ediyoruz. Horozumuz çok ünlüydü ve tüm dünyada haberlere çıktı. Nazar veya göz mü değdi bilemedik. Çevremiz dahil bizler çok üzüntü yaşadık” diye konuştu. (İHA)

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Denizli
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