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  4. Otobüs durağında cinsel ilişki teklifi bulundu, savunması 'pes' dedirtti

Otobüs durağında cinsel ilişki teklifi bulundu, savunması 'pes' dedirtti

28.10.2021 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de otobüs durağında bekleyen N.B. (32) isimli kadına cinsel ilişkiye girme teklifinde bulunarak sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan A.Y. (33), 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hakim, sanığın suça meyilli olduğu gerekçesiyle cezasında indirim yapmadı.

Otobüs durağında cinsel ilişki teklifi bulundu, savunması 'pes' dedirtti

Melikgazi ilçesinde 6 Nisan günü otobüs durağında bekleyen N.B. isimli kadın, daha önce de sürekli kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü A.Y. ile karşılaştı. A.Y., iddiaya göre N.B.’ye cinsel ilişki teklifinde bulundu. N.B.’nin şikayeti üzerine A.Y. hakkında ‘Cinsel taciz’ suçlamasıyla dava açıldı.

"BENİ YANLIŞ ANLADI"

Kayseri 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında N.B. ile sanık A.Y. salonda hazır bulundu. Sanık A.Y., “Otobüsten indim. Nişanlım ile tartıştım. Kendi kendime küfrediyordum. Mağdur ile yan yana geldik. Beni yanlış anladı. Suçlamayı kabul etmiyorum” diye kendisini savundu.

"BANA DÖNEREK AHLAKSIZ SÖZÜ SÖYLEDİ"

Şikayetçi olduğunu belirten N.B. ise, “İşe gidiyordum. Bana dönerek ahlaksız sözü söyledi. Şikayetçiyim” dedi.

8 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme Hakimi Birol Küçük, sanık A.Y.’yi, ‘Cinsel taciz’ suçundan 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın suça meyilli olduğu gerekçesiyle cezasına hiçbir indirim maddesi uygulamadı.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Kayseri taciz
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