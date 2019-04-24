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Otobüs durağında 'satılık böbrek' ilanı!

aris.aras aris.aras
YAŞAM  | 24.04.2019 11:45 | Son Güncelleme

İstanbul Sultangazi'de bir kişi otobüs duraklarına satılık böbrek ilan yapıştırdı. İlanı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Otobüs durağında 'satılık böbrek' ilanı!

"Acil satılık böbrek ve 0- negatif. Maddi zorluklar ve borçtan dolayı tek böbreğim satılıktır. Tüm tahlillerim yeni yapıldı" yazılı ilanın alt kısmında ise telefon numarası yer aldı.

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İlanı görenler şaşkınlık geçirirken telefonla ulaşılan kişi, maddi durumunun kötü olduğundan dolayı böbreğini sattığını açıkladı.

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Sultangazi'de bir parkta yattığı belirten kişi, böbreğini de 20 bin liraya sattığını söyledi.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
sultangazi OTOBÜS durak satılık

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