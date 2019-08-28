Otobüsle çarpışarak parçalanan otomobilin sürücüsü kurtarılamadı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde halk otobüsü ile çarpışarak parçalanan, motoru 50 metre ileriye fırlayan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi İzmit-Kandıra yolu olarak bilinen D650 karayolu Çayırköy mevkiinde meydana geldi.

Edinilen Bilgilere göre, Çayırköy yolu Caddesi’nden D650 karayoluna çıkan Erdoğan K. idaresindeki 41 FE 239 plakalı otomobil, İzmit istikametinde seyir halinde olan Emrah Bayrak yönetimindeki 41 PN 119 plakalı halk otobüsü ile çapıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobilin motoru fırlayarak 50 metre sürüklendi. Kazada kullanılmaz hale gelen otomobildeki sürücü Erdoğan K., Neşe Can K., Münir B., Behiye B. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edilirken, kaza sırasında olay yerinden geçmekte olan bir doktor hemen yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ambulansta yapılan müdahalelerin ardından yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. İzmit’te özel bir hastanede tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Erdoğan K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



