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Oxford sözlüğü 2021 yılının kelimesini seçti! Vax ne demek? Vax ne anlama geliyor?

01.11.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her yıl en popüler olan İngilizce kelimeleri belirleyen Oxford Languages, 2021 ylının en çok kullanılan kelimesini seçti.

Oxford sözlüğü 2021 yılının kelimesini seçti! Vax ne demek? Vax ne anlama geliyor?

İngilizce dilinin korunması ve geliştirilmesine yönelik olarak yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Oxford Languages, 2021’in kelimesini belirledi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle salgına yönelik kelimelerin günlük hayata entegre olmasıyla beraber, aşı kelimesinin kısaltılması olan “vax” kelimesi 2021’in kelimesi olarak açıklandı.

VAX KELİMESİNİN ANLAMI NE?

2020 yılında önceki yıllara göre kullanımı iki kat artan aşı kelimesinin kısaltması olan ve 1980’li yıllarda ortaya çıkan “vax” kavramı Eylül ayında rekora ulaştı. Önceki yıllardaki kullanımının 72 katına çıktığı Eylül ayında “vax” kelimesi için Oxford İngilizce Sözlüğü’nü de hazırlayan Oxford Languages’ın kıdemli editörü Fiona McPherson, “Bu kelime, kısa, vurucu ve dikkat çekici. Ayrıca çok verimli bir kelime, farklı kombinasyonlarla yeni kelimeler oluşturabiliyor” dedi.

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GEÇEN YIL SELFIE (ÖZ ÇEKİM) POPÜLERDİ

Geçen yıllarda selfie ve post-truth (gerçek sonrası) gibi kavramları yılın kelimesi seçen kurum, “Vax kelimesi, diğerlerinden çok daha fazla İngilizce diline 2021 yılında kendini enjekte etmeyi başardı” açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Aşı
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