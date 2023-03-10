Oy isteyerek gündem olmuştu! Botoksa karşı çıkan Tuğba Ekinci sosyal medyayı karıştırdı

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile çok konuşulan Tuğba Ekinci son olarak deprem yorumu ve "Bana oyunuzu verin, parti kuruyorum" açıklamaları ile gündeme gelmişti.

O Şimdi Asker şarkısıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı yine rahat durmadı. Bu defa tüm botokslu kadınları eleştirdi ve 'Tek botokssuz kalan kadın gösteriyorum size. Evet bu bir reklamdır Tuğba Ekinci reklamı' sözleriyle dikkat çekti.

Sosyal medya paylaşımında ayrıca jest ve mimikler yaparak 'Şunlar olmadan nasıl rahat ediyorsunuz?' diyerek botoks yaptıranlara isyan etti.

OY İSTEMİŞTİ

"Bana oyunuzu verin, parti kuruyorum" diyen Tuğba Ekinci paylaşımın devamında "Hepinize söz RTÜK kalkacak. Gece 24.00'ten sonra kırmızı noktalı filmler. Başka türlü telefonları bırakmayacaksınız." sözleri ile dikkat çekmişti.





