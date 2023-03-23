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Oya Başar ve Levent Kırca'nın kızı Ayşe Kırca ve Doğu Demirkol yeni aşka yelken açtı

23.03.2023 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Levent Kırca ve Oya Başar'ın kızları Ayşe Kırca, Doğu Demirkol ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. İkilinin ilişkisi kahvaltı yaptıkları esnada çekilen fotoğrafla ortaya çıktı.

Oya Başar ve Levent Kırca'nın kızı Ayşe Kırca ve Doğu Demirkol yeni aşka yelken açtı

Daha önce Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşayan Doğu Demirkol yeni bir aşka yelken açtı. Komedyen Doğu Demirkol'un, Levent Kırca ile Oya Başar'ın oyuncu kızı Ayşe Kırca ile birlikte olduğu öğrenildi.

İki ismin birlikteliği ise kahvaltı yapmak için gittikleri mekanda verdikleri ortaya çıktı.

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Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşayan iki genç isim, fotoğrafı kendi hesaplarından paylaşmadı ancak verdikleri poz kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

1994 yılında dünyaya gelen Ayşe Kırca, anne ve babasının izinden giderek oyuncu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Doğu Demirkol Levent Kırca Oyuncu

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