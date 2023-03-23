Oya Başar ve Levent Kırca'nın kızı Ayşe Kırca ve Doğu Demirkol yeni aşka yelken açtı

Daha önce Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşayan Doğu Demirkol yeni bir aşka yelken açtı. Komedyen Doğu Demirkol'un, Levent Kırca ile Oya Başar'ın oyuncu kızı Ayşe Kırca ile birlikte olduğu öğrenildi.

İki ismin birlikteliği ise kahvaltı yapmak için gittikleri mekanda verdikleri ortaya çıktı.

Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşayan iki genç isim, fotoğrafı kendi hesaplarından paylaşmadı ancak verdikleri poz kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

1994 yılında dünyaya gelen Ayşe Kırca, anne ve babasının izinden giderek oyuncu oldu.

