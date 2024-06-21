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Öykü Gürman Yunanistan'da ödediği hesabı söyleyince gündem oldu! Duyanlar inanamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.06.2024 08:47
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''Evlerinin Önü Boyalı Direk'' şarkısıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Öykü Gürman, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz sene Fatih İçmeli ile evlenen Öykü Gürman şimdi de Yunanistan tatili ile gündeme geldi. Balık restoranına ödediği hesabı söyleyince duyanlar çok şaşırdı.

Öykü Gürman Yunanistan'da ödediği hesabı söyleyince gündem oldu! Duyanlar inanamadı

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman, hem özel hayatı hem de kariyeriyle sık sık gündeme geliyor. İkizi Berk Gürman ile birlikte söylediği ''Evlerinin Önü Boyalı Direk'' şarkısıyla tanınan ünlü isim her yaptığı ile olay oluyor.

Yeni bir yarışmanın jürisi koltuğunda oturan Öykü Gürman şimdi de Yunanistan tatilini anlattığı o anlar ile gündem oldu. Tatilinin çok hesaplı olduğunu söyleyen Gürman Yunanistan mutfağını övdü.

öykü gürman

ÖDEDİĞİ HESAP ŞAŞIRTTI

'Deniz ürünleri olsun, salata, kalamar, karides, balık falan o konuda çok başarılı ve çok uygun' diyen Gürman, iki kişi için ödedikleri hesabı söyleyince duyanlar inanamadı.

ÖYKÜ GÜRMAN 2

'İKİ KİŞİ GAYET DOYDUK'

Ünlü şarkıcı 'iki kişi 35 Euro'ya (1.233 TL) gayet doyduk.' deyince muhabirler 'bahşiş verdiniz mi?' diye sordu. Gürman ise 'Onlar bence içinde alıyorlar' diyerek yanıt verdi.

gürman

Öykü Gürman'ın bu sözleri kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada; 'Türkiye'den ucuz', 'Türkiye daha pahalı' gibi yorumlar yapıldı.

Vitrin


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