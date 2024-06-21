Öykü Gürman Yunanistan'da ödediği hesabı söyleyince gündem oldu! Duyanlar inanamadı

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman, hem özel hayatı hem de kariyeriyle sık sık gündeme geliyor. İkizi Berk Gürman ile birlikte söylediği ''Evlerinin Önü Boyalı Direk'' şarkısıyla tanınan ünlü isim her yaptığı ile olay oluyor.

Yeni bir yarışmanın jürisi koltuğunda oturan Öykü Gürman şimdi de Yunanistan tatilini anlattığı o anlar ile gündem oldu. Tatilinin çok hesaplı olduğunu söyleyen Gürman Yunanistan mutfağını övdü.

ÖDEDİĞİ HESAP ŞAŞIRTTI

'Deniz ürünleri olsun, salata, kalamar, karides, balık falan o konuda çok başarılı ve çok uygun' diyen Gürman, iki kişi için ödedikleri hesabı söyleyince duyanlar inanamadı.

'İKİ KİŞİ GAYET DOYDUK'

Ünlü şarkıcı 'iki kişi 35 Euro'ya (1.233 TL) gayet doyduk.' deyince muhabirler 'bahşiş verdiniz mi?' diye sordu. Gürman ise 'Onlar bence içinde alıyorlar' diyerek yanıt verdi.

Öykü Gürman'ın bu sözleri kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada; 'Türkiye'den ucuz', 'Türkiye daha pahalı' gibi yorumlar yapıldı.





