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Öykü Karayel: Bu durum ürememize sebep oldu

17.05.2021 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öykü Karayel, eşi Can Bonomo'nun doğum gününü Instagram'dan yayınladığı gönderi ile kutladı. Birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşan Karayel'in notuna beğeni yağdı.

Öykü Karayel: Bu durum ürememize sebep oldu

Yaklaşık iki ay önce 'Roman' adını verdikleri oğullarını kucaklarına alan Öykü Karayel-Can Bonom çifti, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Karayel, 30 yaşına basan eşinin doğum gününü Instagram'dan kutladı. Birlikte çekilen siyah-beyaz fotoğraflarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen ünlü oyuncu, gönderisine, "Ne çok gülmüştük saçlarıma o gün... Seni o kadar çok seviyorum ki bu durum ürememize sebep oldu işte... İyi ki doğdun..." notunu düştü.

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Bonomo, eşinin paylaşımına gülerek yanıt verirken, çiftin yakın arkadaşı Demet Evgar ise, "İyi ki ürediniz" şeklinde esprili bir yorumda bulundu.

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Can Bonomo Öykü Karayel
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Adamlar üreme mevzusunu bile paylaşıyor.

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