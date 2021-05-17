Öykü Karayel: Bu durum ürememize sebep oldu

Yaklaşık iki ay önce 'Roman' adını verdikleri oğullarını kucaklarına alan Öykü Karayel-Can Bonom çifti, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Karayel, 30 yaşına basan eşinin doğum gününü Instagram'dan kutladı. Birlikte çekilen siyah-beyaz fotoğraflarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen ünlü oyuncu, gönderisine, "Ne çok gülmüştük saçlarıma o gün... Seni o kadar çok seviyorum ki bu durum ürememize sebep oldu işte... İyi ki doğdun..." notunu düştü.

Bonomo, eşinin paylaşımına gülerek yanıt verirken, çiftin yakın arkadaşı Demet Evgar ise, "İyi ki ürediniz" şeklinde esprili bir yorumda bulundu.

