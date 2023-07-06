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Öykü Karayel ikiz kardeşi ile paylaşım yaptı! Görenler ayırt edemedi! ''Hangisi Öykü, hangisi Ezgi?''

06.07.2023 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok projede rol alan ve başarılı performansıyla dikkat çekmeyi başaran ünlü oyuncu Öykü Karayel, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Ünlü oyuncu son paylaşımıyla herkesi şaşırttı. İkiz kardeşi Ezgi Karayel ile fotoğrafını yayınlayan Öykü Karayel'i kimse ayırt edemedi. Ünlü ismin son paylaşımına adeta yorum yağdı.

Öykü Karayel ikiz kardeşi ile paylaşım yaptı! Görenler ayırt edemedi! ''Hangisi Öykü, hangisi Ezgi?''

'Kuzey Güney', 'Kara Para Aşk', 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' ve 'Bir Başkadır' gibi çok izlenen yapımlarda başarılı oyunculuk performansıyla dikkat çeken ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Öykü Karayel son paylaşımıyla olay oldu.

İkiz kardeşi bulunan Öykü Karayel, Ezgi Karayel ile fotoğrafını ınstagram sayfası üzerinden takipçileri ile paylaştı. Öykü Karayel'in ikiz kardeşi olduğunu ilk defa öğrenenler çok şaşırdı.

Öykü Karayel ikizi

Ünlü oyuncunun son gönderisi beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Takipçileri; 'Hangisi Öykü, hangisi Ezgi?', 'Sadece ben mi karıştırıyorum', 'Aradaki farkı göremiyorum' gibi yorumlar yaptılar.

Öykü Karayel 1

Ünlü oyuncu Öykü Karayel, ünlü şarkıcı Can Bonomo ile 2018 yılında evlendi. Çift, mutlu evliliklerini Roman adında oğullarıyla taçlandırdı.

öykü can

Magazinden uzakta aile hayatlarını sürdürmeyi tercih eden ünlü çift, zaman zaman sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunuyor.

Öykü Karayel 2

Öykü Karayel 3

Öykü Karayel 4

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