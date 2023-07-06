Öykü Karayel ikiz kardeşi ile paylaşım yaptı! Görenler ayırt edemedi! ''Hangisi Öykü, hangisi Ezgi?''

'Kuzey Güney', 'Kara Para Aşk', 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' ve 'Bir Başkadır' gibi çok izlenen yapımlarda başarılı oyunculuk performansıyla dikkat çeken ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Öykü Karayel son paylaşımıyla olay oldu.

İkiz kardeşi bulunan Öykü Karayel, Ezgi Karayel ile fotoğrafını ınstagram sayfası üzerinden takipçileri ile paylaştı. Öykü Karayel'in ikiz kardeşi olduğunu ilk defa öğrenenler çok şaşırdı.

Ünlü oyuncunun son gönderisi beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Takipçileri; 'Hangisi Öykü, hangisi Ezgi?', 'Sadece ben mi karıştırıyorum', 'Aradaki farkı göremiyorum' gibi yorumlar yaptılar.

Ünlü oyuncu Öykü Karayel, ünlü şarkıcı Can Bonomo ile 2018 yılında evlendi. Çift, mutlu evliliklerini Roman adında oğullarıyla taçlandırdı.

Magazinden uzakta aile hayatlarını sürdürmeyi tercih eden ünlü çift, zaman zaman sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunuyor.