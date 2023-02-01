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Öykü'nün ölümü şüpheli bulunmuştu! Acılı baba şikayetçi olma konusunda kararsız kaldı, sebebi ise...

01.02.2023 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yılında Kocaeli'de Nihat Ş.'nin evinde ölü bulunan 21 yaşındaki Öykü Yündün'ün davasına devam edildi. Mahkeme Başkanı'nın 'şikayetçi misin?' sorusuna acılı babanın "Şikayetçi olup olmama konusunda kararsızım. Kimsenin günahına girmek istemem. Sanığı tanımıyorum ama şikayetçi olacağım." yanıtını vermesi dikkat çekti. Sanık Nihat Ş. ise Öykü'yü bataklıktan kurtardığını iddia ederek şikayeti kabul etmediğini belirtti.

Öykü'nün ölümü şüpheli bulunmuştu! Acılı baba şikayetçi olma konusunda kararsız kaldı, sebebi ise...

Kocaeli’de 21 yaşındaki Öykü Yündün’ün şüpheli ölümüne ilişkin tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Öykü’nün babası, mahkeme başkanının, "Sanıktan şikayetçi misin?" sorusunu, "Kızım benden kopuktu, 3 yıldır görüşmüyorduk. Şikayetçi olup olmama konusunda kararsızım. Kimsenin günahına girmek istemem. Sanığı tanımıyorum ama şikayetçi olacağım" şeklinde cevapladı. Suçlamaları kabul etmeyen sanık ise "Öykü uyuşturucu kullanıyordu. Öykü’yü bataklıktan ben kurtardım" dedi.

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NE OLMUŞTU?

Yeniyalı Mahallesi Koşu Sokak’ta 13 Temmuz 2021 tarihinde meydana gelen olayda, bir gün önce akşam saatlerinde arkadaşı olduğu öğrenilen Nihat Ş.’nin (42) evine giden Öykü Yündün (21), öğle saatlerinde hareketsiz yatarken bulunmuştu. Nihat Ş.’nin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, yapılan incelemelerde Yündün’ün hayatını kaybettiği tespit edilmişti. Genç kızın ölümünün şüpheli bulunması üzerine Nihat Ş. gözaltına alınmış, ifadesinde, işe gitmek için evden ayrıldığını, geri döndüğünde ise Yündün’ü ölü bulduğunu söylemişti. Nihat Ş., tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

ADLİ TIP RAPORU

Adli Tıp Kurumunca hazırlanan otopsi raporunda, Öykü’nün uyuşturucu madde kullanımına bağlı zehirlenme ve gelişen komplikasyonlar neticesinde ölümünün gerçekleştiği belirlendi.

İNLEME SESİ DETAYI

Hazırlanan iddianamede, Nihat Ş.’nin temin ettiği uyuşturucu Öykü Yündün ile birlikte kullandığı, olay günü işe gitmek için ikametten ayrıldığı, döndüğünde ise içeriye giremediği yer aldı. İddianamede, Nihat Ş.’nin evden inleme sesi duyması üzerine komşusundan merdiven alarak balkondan içeriye girdiği ve yerde yatan Öykü’nün ağzından köpükler geldiğini gördüğü ifade edildi.

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EKLİPLER GELMEDEN DELİLLERİ PENCEREDEN ATTI

Nihat Ş.’nin olaydan 30 dakika sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradığının altının çizildiği iddianamede, bu süre zarfında uyuşturucu aparatlarını topladığı ve maddeyi pencereden attığı bilgisi kaydedildi.

Nihat Ş. hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde nakletme veya sağlama", "Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" ve "İhmali davranışla kasten öldürme" suçlarından açılan davanın duruşması, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Nihat Ş., avukatı ve Öykü Yündün’ün babası Veysel Yündün katıldı.

BABASI KARARSIZ KALDI

Mahkeme Başkanı İsmail Öztürk’ün "Sanıktan şikayetçi misin?" sorusu üzerine Veysel Yündün, "Kızım benden kopuktu, 3 yıldır görüşmüyorduk. Şikayetçi olup olmama konusunda kararsızım. Kimsenin günahına girmek istemem. Sanığı tanımıyorum ama şikayetçi olacağım. Öykü bizden ayrı yaşıyordu. Annesiyle 18 yıldır görüşmüyordu. Kızımın öldüğünü polisten öğrendim. Uyuşturucudan öldüğünü söylediler ama tam olarak sebebi açıklanmadı. Kızımın hastalığı yoktu. 3 yıl öncesine kadar kızımın epilepsi hastalığına dair bir şeyi yoktu" dedi.

"ÖYKÜ'YÜ BATAKLIKTAN BEN KURTARDIM"

Savunması için söz hakkı verilen sanık Nihat Ş., suçlamaları kabul etmeyerek, "Öykü bana babasının yurt dışında olduğunu söylemişti. Babası kızının uyuşturucu kullandığını bilmiyordu. Öykü’yü bataklıktan ben kurtardım. Müştekinin şikayetini kabul etmiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. (İHA)

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Kocaeli şüpheli ölüm

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