Öykü Serter 'Selülit mi o?' diyen takipçisini affetmedi

Ekranların başarılı sunucusu Öykü Serter sert cevaplarıyla biliniyor. Sunuculuğunu yaptığı yarışma ve moda programlarıyla tanınan Öykü Serter, sosyal medyada adından söz ettiriyor.

Zaman zaman açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları ile magazin gündemine gelen Serter, bu defa takipçisine verdiği cevapla gündem oldu.

Bir takipçisi Serter'e bacağındaki iz için "Selülit mi?" diye sordu.

Takipçisine yanıt veren Serter, "Pitbull diş izi. Hayır olsa ne olacak ki? İki kişi de beğenmiş!" yorumunda bulundu.

