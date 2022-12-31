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Öykü Serter 'Selülit mi o?' diyen takipçisini affetmedi

31.12.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kısmetse Olur: Aşkın Gücü" programının sunucusu Öykü Serter, bacak dekolteli fotoğrafıyla olay yarattı. Bir takipçisi "Selülit mi o?" diye sorunca Serter'den yanıt gecikmedi.

Öykü Serter 'Selülit mi o?' diyen takipçisini affetmedi

Ekranların başarılı sunucusu Öykü Serter sert cevaplarıyla biliniyor. Sunuculuğunu yaptığı yarışma ve moda programlarıyla tanınan Öykü Serter, sosyal medyada adından söz ettiriyor.

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Zaman zaman açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları ile magazin gündemine gelen Serter, bu defa takipçisine verdiği cevapla gündem oldu.

Bir takipçisi Serter'e bacağındaki iz için "Selülit mi?" diye sordu.

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Takipçisine yanıt veren Serter, "Pitbull diş izi. Hayır olsa ne olacak ki? İki kişi de beğenmiş!" yorumunda bulundu.

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