Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin küçük Osman'ı Emir Berke Zincidi son pozuyla ilgi çekti! "Özledik seni"

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin küçük Osman'ı Emir Berke Zincidi artık büyüdü! Değişimiyle sık sık gündem olan oyuncu, sosyal medya pozlarıyla da magazin gündeminde adından söz ettiriyor.

SON POZUYLA DİKKAT ÇEKTİ

Emir Berke Zincidi sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

Son pozuyla takipçilerinden tam not alan Zincidi, "Özledik seni", "Harikasın" gibi yorumlar aldı.

Emir Berke Zincidi şimdilerde 16 yaşında...

İkizler Memo-Can, Arka Sokaklar, Bir Deniz Hikayesi, Bu Kalp Seni Unutur mu? gibi yapımlarda rol aldı.

Bir süredir ekranlardan uzak duruyor.

İşte bazı sosyal medya pozları...





