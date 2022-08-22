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Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin küçük Osman'ı Emir Berke Zincidi son pozuyla ilgi çekti! "Özledik seni"

22.08.2022 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emir Berke Zincidi, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Osman rolüyle unutulmaz çocuk oyunculardan biri oldu. Halen bu rolle anılan Emir Berke Zincidi, Instagram'dan paylaştığı son pozuyla dikkat çekti.

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin küçük Osman'ı Emir Berke Zincidi son pozuyla ilgi çekti! "Özledik seni"

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin küçük Osman'ı Emir Berke Zincidi artık büyüdü! Değişimiyle sık sık gündem olan oyuncu, sosyal medya pozlarıyla da magazin gündeminde adından söz ettiriyor.

SON POZUYLA DİKKAT ÇEKTİ

Emir Berke Zincidi sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin küçük Osman'ı Emir Berke Zincidi son pozuyla ilgi çekti!

Son pozuyla takipçilerinden tam not alan Zincidi, "Özledik seni", "Harikasın" gibi yorumlar aldı.

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin küçük Osman'ı Emir Berke Zincidi son pozuyla ilgi çekti!

Emir Berke Zincidi şimdilerde 16 yaşında...

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin küçük Osman'ı Emir Berke Zincidi son pozuyla ilgi çekti!

İkizler Memo-Can, Arka Sokaklar, Bir Deniz Hikayesi, Bu Kalp Seni Unutur mu? gibi yapımlarda rol aldı.

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin küçük Osman'ı Emir Berke Zincidi son pozuyla ilgi çekti!

Bir süredir ekranlardan uzak duruyor.

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin küçük Osman'ı Emir Berke Zincidi son pozuyla ilgi çekti!

İşte bazı sosyal medya pozları...

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin küçük Osman'ı Emir Berke Zincidi son pozuyla ilgi çekti!

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin küçük Osman'ı Emir Berke Zincidi son pozuyla ilgi çekti!

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin küçük Osman'ı Emir Berke Zincidi son pozuyla ilgi çekti!

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin küçük Osman'ı Emir Berke Zincidi son pozuyla ilgi çekti!

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Emir Berke Zincidi öyle bir geçer zaman ki
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