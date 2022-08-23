Öyle bir oyuna geldi ki! Radyo yayınında kendini ele verince...

Yeni Zelanda'dan genç bir kadın 5 yıllık ilişkisinde sezinlediği sadakatsizlik sebebiyle erkek arkadaşından kuşku duymaya başladı. Tahmin ettiği gibi bir durum olup olmadığından emin olmak için bir radyo programı olan The Edge'in sunucularından yardım istedi. Ekibin keşfi ise herkesi şoke etti.

YARDIM İSTEDİ

Sunuculardan Sharyn, sahte bir isimle genç kadının erkek arkadaşını aradı. İsminin Virginia olduğunu, adamın metresi olduğunu tahmin ettikleri kadının yakın arkadaşı olduğunu ve onun için bir sürpriz parti planladığını söyledi. İşten birkaç arkadaşını davet etmek istediğini ve bu konuda yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi.

RANDEVUYA GÖTÜRMEYİ KABUL ETTİ

Adam ise yardımcı olabileceğini söyledi ve ''Evet, dışarıda harika bir gün olacak.'' diye yanıtladı. Sharyn, diğer konukların belirli bir yerde toplanabilmesi için erkeğe sürpriz partiden önce kadını bir randevuya götürmesi için ısrar etti ve adam da kabul etti.

''SANIRIM ÖYLE''

Sonra sunucu ona ''Çünkü siz artık resmisiniz, yani erkek sevgili gibisiniz, değil mi? Bu yüzden onu bir randevuya götürmen garip olmaz.'' diye sordu. Adam ise bir müddet kem küm ettikten sonra, "Sanırım öyle" diye yanıtladı.

TAVRINI DEĞİŞTİRDİ

Adamın kadınla çıktığını kabul etmesinin ardından, sunucu tavrını değiştirdi ve ona "Onu çıkaracağın randevuyu hem kendi ajandana hem de kız arkadaşının ajandasına mı işlersin?'' diye sordu. Sonra da ''Sadece kız arkadaşının diğer ilişkilerine ayak uydurmayı sevip sevmediğini merak ediyorum.'' dedi. Erkek arkadaş sunucunun 'yanlış' kişiyle konuştuğunu iddia ederek suçlamaları reddetti.

TEŞEKKÜR ETTİ

Yürek burkan keşfin ardından sunucular, talihsiz kadını 'Jayden'la kızlar gecesi'ne götürmeyi, bir Japon restoranına gidip sonra da ve karaoke yapmayı teklif ettiler. Kadın, yardımları için ikiliye teşekkür ederek, "Belki bunu aştığımda, bir yıl içinde falan, başka birini bulmama yardım edebilirsiniz" önerisinde bulundu.



