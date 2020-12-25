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Öyle bir poster paylaştılar ki yer yerinden oynadı! Sonunda özür dilediler

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 25.12.2020 08:03 | Son Güncelleme:
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Yeni jenerasyon Örümcek Adam Tom Holland’ın başrolünü üstlendiği Cherry filminden olay yaratan poster paylaşıldı.

Avengers filmlerinin yönetmenleri olarak tanınan Russo kardeşlerin başrolünde yeni jenerasyon Örümcek Adam Tom Holland’ın olduğu Cherry’den yeni bir poster paylaşıldı. Tom Holland filmde travma sonrası stres bozukluğu yaşayan bir askeri canlandırıyor.

Apple TV+'ta yayınlanacak filmin posteri, tartışma konusu oldu. Çünkü tasarımı gereği Cherry yazısı farklı bir tarzda yazılmıştı. Bu yazının "Cherk" ya da "Cherr" olarak anlaşılması sosyal medyada tartışma konusu oldu.

VARİETY ÖZÜR DİLEDİ

Variety, geçtiğimiz gün içerisinde Cherry'den yeni bir poster paylaştı. Ancak poster büyük bir tartışma yarattı ve sonunda Variety özür dilemek durumunda kaldı. İşin esasında Variety'nin yanlış posteri paylaştığı ortaya çıktı.

Orijinal posterde filmin adı olan Cherry doğru fontta yazılmıştı. Variety'den bu konuda şöyle bir açıklama geldi: "Variety olarak Cherry'nin reklamında dijital baskı hatası yaptığımız için özür dileriz. Bu bizim standartlarımıza uygun değil. Reklamın doğru versiyonu burada."

CHERRY KONUSU

Cherry, Irak’tan dönen eski bir ordu doktorunun yaşadığı travma sonrası stres bozukluğunu konu ediyor. Amerikan ordusunda doktor olarak çalışan bir adam, sevdiği kadını ardında bırakarak Irak’a göreve gider. Yaşadıkları onda travma sonrası stres bozukluğu yaratınca, genç adamın hayatı hızlı bir düşüşe geçer. Irak’tan dönüp mesleğini bırakan adam, gittikçe daha da dibe batar. Uyuşturucu batağına saplanan adam, epeyce borca girince kurtuluşunu bir bankayı soymakta bulur.

Apple, Joe ve Anthony Russo'nun yönettiği Cherry'yi 12 Mart 2021'de Apple TV+'ta yayınlayacak. Filmin posterinin paylaşılma nedeni, Cherry'nin ödül sezonuna hazırlık yapması. Bu kapsamda Variety ile iş birliği yapıldı. Cherry'nin Oscar'da kendine yer bulup bulamayacağı ilerleyen aylarda belli olacak.

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