Öyle bir poster paylaştılar ki yer yerinden oynadı! Sonunda özür dilediler

Avengers filmlerinin yönetmenleri olarak tanınan Russo kardeşlerin başrolünde yeni jenerasyon Örümcek Adam Tom Holland’ın olduğu Cherry’den yeni bir poster paylaşıldı. Tom Holland filmde travma sonrası stres bozukluğu yaşayan bir askeri canlandırıyor.

Apple TV+'ta yayınlanacak filmin posteri, tartışma konusu oldu. Çünkü tasarımı gereği Cherry yazısı farklı bir tarzda yazılmıştı. Bu yazının "Cherk" ya da "Cherr" olarak anlaşılması sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Variety, geçtiğimiz gün içerisinde Cherry'den yeni bir poster paylaştı. Ancak poster büyük bir tartışma yarattı ve sonunda Variety özür dilemek durumunda kaldı. İşin esasında Variety'nin yanlış posteri paylaştığı ortaya çıktı.

Variety apologizes for our mistake in the digital misprint of the ad for the film “Cherry.” This is not up to our standards. Here is the corrected version of the ad pic.twitter.com/yRr1uEfMNo